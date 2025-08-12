Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier Agentes de la Policía Local arrestan a un hombre por la presunta agresión sexual y por bajarse los pantalones delante de un camarero y pedirle mantener relaciones en los baños de un local de apuestas

Raúl Hernández Martes, 12 de agosto 2025, 12:41

La Policía Local de San Javier ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida el pasado 9 de agosto y de un episodio de exhibicionismo ocurrido dos días después en un salón de juegos del municipio.

El primer caso se produjo pasadas las seis de la mañana del sábado 9 de agosto, cuando el 112 recibió la llamada de una vecina de la avenida del Taibilla que alertaba de que escuchaba a una mujer llorando en la calle. Cinco minutos después, un segundo aviso informaba de que una joven se encontraba sentada en la calle, detrás de un salón de juegos de la calle Zaragoza, llorando y afirmando que acababa de ser víctima de una agresión sexual.

La patrulla que se desplazó hasta ese lugar encontró a la mujer, de nacionalidad española, en un evidente estado de ansiedad. Según relató, un hombre de origen magrebí, delgado, con gafas y pelo rizado, que iba en patinete eléctrico, la había amenazado con una navaja y le había obligado a mantener relaciones sexuales. Los agentes instruyeron diligencias por estos hechos e iniciaron una búsqueda del sospechoso, según señalan fuentes cercanas al caso.

El 11 de agosto, a las 7.31 horas, la Policía Local recibió un nuevo aviso por molestias causadas en otro salón de juegos, en la avenida Neptuno. Los agentes —los mismos que intervinieron en la agresión sexual— acudieron al establecimiento y reconocieron a un individuo que coincidía con la descripción facilitada dos días antes por la víctima de la violación.

Al ser identificado, el hombre admitió haber estado en el lugar ese día, aunque se negó a dar más detalles. Además, afirmó que no tenía domicilio, ya que vivía en la calle.

Por su parte, un camarero del local, la persona que había avisado a los agentes, declaró que, estaba limpiando los aseos, y ese hombre le cerró la puerta, se bajó los pantalones y le pidió mantener relaciones sexuales. El trabajador tuvo que empujarlo para alejarlo y salir de los baños.

Ante la coincidencia de los rasgos físicos de la denuncia de la agresión sexual y lo sucedido en el local, los agentes lo detuvieron y lo trasladaron al cuartel de la Guardia Civil de Santiago de la Ribera. Durante el trayecto, el detenido golpeó repetidamente el interior del vehículo policial.

Los agentes localizaron posteriormente a la presunta víctima de la agresión sexual en unos túneles, donde pernocta, y la trasladaron para tomarle declaración e identificar al presunto agresor.