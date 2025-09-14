El CUD amplía la oferta con nuevos títulos para especializar a los futuros oficiales

Alexia Salas Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:43 Comenta Compartir

El Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier, adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), consolida su posición como referente académico en la formación de los oficiales del Ejército del Aire y del Espacio. Creado en 2010 como parte de una estrategia para adaptar la enseñanza militar a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, el CUD ha ampliado su oferta con nuevas titulaciones de posgrado que buscan responder a los complejos desafíos de la defensa moderna.

En su objetivo de dotar a la formación militar de una doble titulación, los cadetes obtienen su Despacho de oficial y, al mismo tiempo, deben alcanzar un Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Esta titulación, que comenzó a impartirse en el curso 2010-2011, ha sido el pilar de la formación de las últimas promociones del centro. Entre sus cometidos, el CUD ha tratado de asegurar que los oficiales no solo sean líderes militares, sino también profesionales con una sólida base técnica y científica para afrontar la complejidad de los nuevos retos en la protección del espacio aéreo y la ciberdefensa. De ahí que se haya implantado el Grado en Tecnología y Operaciones Militares Aeroespaciales.

En los últimos años, la demanda para acceder al CUD ha ido en aumento, reflejando el interés creciente por una formación integral que combina la disciplina militar con la excelencia académica. Fuentes del CUD indican un incremento en las solicitudes de acceso, aunque la cifra de matriculaciones varía anualmente.

Durante el pasado curso 2024-25, estudiaron en el CUD 62 alumnos de los 123 egresados en la Academia General del Aire. Fue la undécima promoción del CUD desde que el Centro se creó por el Real Decreto de 2008. Por su forma arquitectónica, los alumnos lo llaman 'el platillo volante'.

La evolución del CUD no se detiene en el grado. Recientemente, el centro ha incorporado nuevos programas de máster diseñados para especializar a los futuros oficiales en áreas estratégicas. Entre las nuevas titulaciones destaca el Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión, enfocado en análisis estadísticos, investigación operativa y sociología.

Además, en colaboración con la UPCT, se ha lanzado el Máster Universitario en Ingeniería Militar Aeroespacial, que responde a la urgencia de formar expertos en Ingeniería Integrada, Técnicas Aeroespaciales, Telecomunicaciones y Electrónica e Infraestructuras, con prácticas en el laboratorio de Aerodinámica Experimental del CUD.

Estas nuevas ofertas académicas no solo refuerzan el vínculo entre el CUD y la UPCT, sino que también posicionan al centro como un polo de conocimiento en defensa y seguridad. La colaboración con el entorno universitario permite el intercambio de profesores e investigadores, promoviendo proyectos conjuntos y la transferencia de tecnología.

Con el CUD, la AGA de San Javier ha evolucionado de ser una escuela de oficiales a convertirse en un motor de formación de élite, que dota a los futuros líderes del Ejército del Aire de las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos tecnológicos y estratégicos.