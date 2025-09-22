La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente de la policía local de San Javier en una imagen de archivo. Ayto. San Javier

Arrestado por intentar ocupar una vivienda y amenazar a un vecino con un destornillador en Santiago de la Ribera

El detenido llegó a manifestar que, cuando los policías locales se marcharan, mataría al testigo que alertó a los servicios de emergencias

LA VERDAD

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:50

Un hombre fue detenido la semana pasada en Santiago de la Ribera (San Javier) después de intentar forzar la cerradura de una vivienda y amenazar con un destornillador al vecino que alertó del intento de ocupación.

El aviso se recibió a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 pasadas las dos de la tarde del pasado jueves, cuando un testigo alertó de que una persona trataba de acceder a la fuerza a un inmueble situado en la avenida Academia General del Aire. Según la llamada, el sospechoso llegó incluso a colocar un destornillador en el cuello para obligarle a colgar el teléfono.

Agentes de la Policía Local acudieron de inmediato al lugar y localizaron al presunto autor en las inmediaciones de la vivienda. En el cacheo, los agentes le intervinieron un destornillador y una llave inglesa. El arrestado reconoció que había intentado ocupar la vivienda y que había amenazado al vecino. Incluso llegó a manifestar que, cuando los agentes se marcharan, mataría al denunciante.

El sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición de la Guardia Civil en el cuartel de Santiago de la Ribera.

