Arrestado por intentar ocupar una vivienda y amenazar a un vecino con un destornillador en Santiago de la Ribera

Un hombre fue detenido la semana pasada en Santiago de la Ribera (San Javier) después de intentar forzar la cerradura de una vivienda y amenazar con un destornillador al vecino que alertó del intento de ocupación.

El aviso se recibió a través del Centro de Coordinación de Emergencias 112 pasadas las dos de la tarde del pasado jueves, cuando un testigo alertó de que una persona trataba de acceder a la fuerza a un inmueble situado en la avenida Academia General del Aire. Según la llamada, el sospechoso llegó incluso a colocar un destornillador en el cuello para obligarle a colgar el teléfono.

Agentes de la Policía Local acudieron de inmediato al lugar y localizaron al presunto autor en las inmediaciones de la vivienda. En el cacheo, los agentes le intervinieron un destornillador y una llave inglesa. El arrestado reconoció que había intentado ocupar la vivienda y que había amenazado al vecino. Incluso llegó a manifestar que, cuando los agentes se marcharan, mataría al denunciante.

El sospechoso fue detenido y trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición de la Guardia Civil en el cuartel de Santiago de la Ribera.

