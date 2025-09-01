La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paula Cascales, Guadalupe Torres y Beatriz Martínez, en el centro de salud de Ceutí. Javier Carrión / AGM

La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer

El 75% del personal del SMS es femenino, lo que transforma su trabajo en muchos ámbitos. El reto, ahora, es abrirse camino en los puestos directivos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:59

La plantilla del Servicio Murciano de Salud (SMS) tiene rostro de mujer. Y en algunos municipios aún más. Es lo que pasa en Ceutí. Aquí, ... los jueves son días de mercado y los toldos de los puestos se dejan ver de camino al centro de salud de la localidad. «Son mañanas tranquilas a primera hora, pero luego se concentra la actividad», explica Guadalupe Torres, la coordinadora médica. Está al frente de este centro donde, a pesar de la tranquilidad de agosto, las vacaciones de parte del personal hacen que la presión asistencial se mantenga. Beatriz Martínez Portugal es la coordinadora de enfermería y recorre unas salas de espera menos concurridas de lo habitual. «Es un ritmo exigente, no se para ni un minuto, desde primera hora cuando empezamos a las 8», dice de los días de más afluencia. Detrás del mostrador de atención al público, Paula Cascales siempre tiene alguien con alguna petición, consulta o trámite. Para ella, todo el personal conforma «un equipo buenísimo».

