«En Sangonera la Verde comenzamos agosto quemando un ladrillo» Antonio López, con uno de los atuendos característicos de las peñas. / a. gregorio Antonio López, presidente de la Asociación de Peñas de Sangonera la Verde ANTONIO GREGORIO Sábado, 20 julio 2019, 10:36

Las fiestas de Sangonera la Verde comienzan este sábado con el pregón y coronación de reinas. Se trata de unas fiestas que estarán marcadas este año, como en buena parte de las pedanías, por la austeridad, al no estar constituidas las nuevas juntas vecinales. Sangonera la Verde celebra la onomástica de su patrona, Nuestra Señora de los Ángeles, el 2 de agosto. Los festejos cuentan desde 2013 con un personaje muy peculiar: 'Don Ladrillo'. Las peñas festeras de la localidad, que preside Antonio López, reparten ilusión y miles de juguetes durante los actos. Preparan ellos mismos cinco días de diversión.

-¿Qué actos tienen organizados?

-Son varios los actos que ofrecemos dentro de las fiestas, pero destacan los desfiles. El 28 de julio organizamos un desfile infantil y el día 30 se planta 'Don Ladrillo' en la plaza del pueblo, un 'ninot' que arderá el día 1 de agosto por la noche. El 31 de julio sacamos a la calle un desfile en el que se reparten miles de luces. Pero nuestro día grande es el 1 de agosto, ahí organizamos un gran desfile de carrozas y comparsas. También nos gusta ir a La Arrixaca a repartir juguetes a aquellos niños que por desgracia, no pueden asistir. Les llevamos la fiesta al hospital.

-¿Cuántas carrozas participan?

-Somos doce peñas, y cada una tiene su carroza repleta de juguetes. En mi peña, La Traca, repartimos unas 15.000 piezas. Todas las peñas reparten más o menos lo mismo, así que saca cuentas, nadie se va sin juguetes. A eso hay que sumarle lo que entregamos en los desfiles los días previos. Iluminamos a todos los asistentes con luces y pitos.

-¿Cómo se formaron las peñas?

-Un día, mi hija y un compañero de trabajo me dijeron que por qué no montábamos unas peñas. Las fiestas entonces se encontraban un poco de capa caída y había que sacarlas a flote. Al final, mi hija, con insistencia, me convenció. Entonces salimos tres peñas: La Traca, Ni pitos ni flautas y Los Superbebientes. Fueron muchas horas de trabajo para que saliese adelante. Ahora contamos con nueve más: Las que faltaban, Los Picapedreros, Morgana, Bandoleros, Artemisa, El Trajín, Polvorillas, Mercenarios y Barrieras.

-Después de estos siete años... ¿cómo valora la acogida de Sangonera la Verde?

-La gente nos apoya mucho, ve que hacemos cosas y regalamos juguetes. También hacemos una fiesta del agua en la plaza. Mucha gente viene de fuera a ver los desfiles, hemos notado que el día de las carrozas hay calles repletas, y eso es muy bueno para los negocios.

-¿Necesita Sangonera la Verde involucrarse más en las fiestas?

-Sí, porque es una pena que la gente se marche a las playas. Hay personas que suelen decir que las fechas son malas, pero en otros pueblos todo el mundo vuelve a las fiestas, estén donde estén. Por ello, los que hacen las fiestas, y nosotros, tenemos que incentivar que nuestros vecinos se sientan partícipes.

-Este año alguien también se llevará un coche...

-Sí, hemos hecho papeletas y sorteamos un coche. El día 1 de agosto alguien se lo lleva seguro.

-Y un ladrillo como mascota... ¿por qué?

-Sangonera la Verde es un pueblo que siempre se ha dedicado, y se dedica, a la construcción, somos la cuna de Murcia. Qué mejor que un ladrillo para que nos represente... por ello recibimos las vacaciones y agosto quemando a nuestra querida mascota.