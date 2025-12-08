La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El catedrático de Economía Samuel Baixauli, en el campus de La Merced. Nacho García
Decano de Economía y candidato a rector de la UMU

Samuel Baixauli Soler: «Hay que liberar a los profesores de la excesiva carga burocrática y de gestión»

El decano de Economía, que incorpora al catedrático Christian de la Fe a su candidatura al Rectorado de la UMU, reclama más financiación

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:11

Catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas y decano de Economía en la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli (Torrent, Valencia, 1974) ha ... dado ya el esperado paso al frente al hacer pública su candidatura al Rectorado. Apuesta por una institución con capacidad de prospección a medio plazo, y advierte de que la financiación asegurada es solo estructural.

