Protesta de los médicos de La Arrixaca, en octubre. Javier Carrión / AGM

Salud insta al Ministerio a dar marcha atrás en el nuevo Estatuto Marco

El consejero Pedreño lamenta la huelga médica a partir de mañana: «Es una mala noticia» porque habrá «cancelaciones y retrasos»

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:50

Comenta

La Consejería de Salud instó este domingo al Ministerio de Sanidad a retirar la propuesta del Estatuto Marco que regulará la relación laboral de los profesionales sanitarios y no sanitarios del Sistema Nacional de Salud, y cuyo borrador vuelve a ser motivo de la huelga convocada por los médicos en toda España esta semana. Los parones laborales se llevarán a cabo desde este martes hasta el viernes 12 de diciembre, con servicios mínimos garantizados.

Pese a esto, el consejero Juan José Pedreño, advirtió que «la huelga es una mala noticia para todos (pacientes, ciudadanos y profesionales), porque se van a generar cancelaciones y retrasos, fruto de la política errática, irresponsable y sectaria del Gobierno de España». El titular de Salud lamentó que sea el propio Ministerio «el que haya generado el mayor conflicto sanitario de los últimos años con este borrador, prometiendo mejoras económicas a los profesionales, sin dotación financiera y presupuestaria», y que ahora pretende «trasladar el problema a las comunidades autónomas».

Desde la Comunidad, piden que una reforma así cuente con memoria técnica, jurídica y económica para que las medidas que se recojan el documento tengan una financiación «realista». De cara a esta huelga, el Servicio Murciano de Salud ha establecido servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, centros de salud y consultorios que respetan el derecho de los trabajadores, al tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente y no demorable.

