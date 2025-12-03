El SMS garantiza la asistencia sanitaria ante la huelga de la próxima semana contra el Estatuto Marco Pedreño destaca que Mónica García «tiene que contar con todos los colectivos profesionales en la negociación del texto»

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, así como en centros de salud y consultorios, de cara a la huelga convocada para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para todos los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud, en protesta por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicio de Salud que prepara el Ministerio de Sanidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reiteró este miércoles que «queda demostrada la incapacidad de la ministra Mónica García para ofrecer una respuesta institucional adecuada y abordar un asunto de tanta relevancia y que afecta directamente a tantos profesionales como este Estatuto, cuyo desarrollo ha llevado a los facultativos a la tercera huelga este año, sin que el Ministerio satisfaga sus reivindicaciones».

El propio consejero de Salud insistió, en sucesivas reuniones de los Consejos Interterritoriales, «en que la ministra debe hacer borrón y cuenta nueva para abordar el nuevo Estatuto, ya que tiene que contar con todos los colectivos profesionales en la negociación del texto».

Pedreño remarcó que «siempre hemos reivindicado que la reforma del Estatuto Marco debe llevarse a cabo con diálogo, consenso y una memoria técnica», y señaló la necesidad de que tenga amparo jurídico y, sobre todo, financiación, «porque sin ella no se pueden hacer realidad las mejoras que van dirigidas a los profesionales, para que no se queden en papel mojado».

Ante la protesta convocada para la próxima semana, el SMS ha establecido unos servicios mínimos «que respetan el derecho de los trabajadores, al mismo tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente y no demorable», señaló el consejero.

Servicios mínimos para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre

De este modo, en los centros de Atención Primaria con una plantilla de 10 o más facultativos, se ha establecido que haya tres médicos de familia en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. En los centros con menos de 10 médicos, contarán con dos médicos de familia en horario de mañana y uno de tarde.

En los centros que cuenten con 5 o más pediatras, en jornada de mañana contarán con dos y por la tarde con uno, si existe horario de tarde. Los equipos que dispongan de menos de 5 pediatras deberán tener uno de mañana y otro de tarde. Para cuidados paliativos se establece un facultativo por área de salud.

Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo a excepción de las unidades de Diálisis, Consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán su actividad al cien por cien, como jornada habitual.

Las unidades de UCI y Reanimación mantendrán el servicio necesario para garantizar la actividad quirúrgica oncológica, urgente y no demorable. En cuanto a las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, se atenderán en su integridad.

Sobre la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés, Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con 3 médicos generales, 2 hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada.