Guardias civiles, ayer inspeccionando el catamarán en Santiago de la Ribera. Capitanía Marítima de Cartagena

Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente

La Guardia Civil precinta en Santiago de la Ribera un catamarán abandonado y Capitanía exige al dueño, un alemán, 20.000 euros para poder recuperarlo

Alexia Salas

Alexia Salas

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:11

Si acostumbra a amarrar su barco en un 'muerto' improvisado en cualquier sitio del Mar Menor, se expone a multas que pueden alcanzar los ... 20.000 euros. Es la fianza que impuso Capitanía Marítima de Cartagena ayer a un catamarán con bandera alemana anclado frente a la orilla de Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier, desde hace al menos dos meses. Su propietario había recibido varios avisos de la autoridad competente para que retirara la embarcación, pero hizo caso omiso.

