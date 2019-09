Ruiz Palacios solicita su baja como afiliado de Ciudadanos tras su cese como director de Emergencias Pablo Ruiz Palacios, este miércoles, en rueda de prensa. / Nacho García / AGM Asegura que «se ha valorado más una foto que todo el trabajo realizado por mí y por mis compañeros, y no me parece bien» MARTA SEMITIEL Murcia Miércoles, 18 septiembre 2019, 12:11

Tras su «repentino y sorprendente cese» del cargo de director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pablo Ruiz Palacios compareció este miércoles para dejar constancia de su desacuerdo con la decisión adoptada por su partido, ya que le parece «completa y absolutamente desproporcionada». De hecho, dijo haber pedido ya su baja como afiliado de Ciudadanos porque no puede seguir en un partido con el que no comparte sus formas de actuar: «Se ha valorado más una foto que todo el trabajo realizado por mí y por mis compañeros de emergencias, y no me parece bien».

Según explicó, su cese es una decisión que tomó la dirección de Ciudadanos desde Madrid, aunque no pudo responder a la pregunta de si la dirección regional de la formación naranja comparte dicha decisión. En concreto, Ruiz Palacios agradeció el apoyo que ha recibido de sus compañeros de partido Miguel Garaulet, Valle Miguelez, Ana Martínez Vidal y al también exmilitante Miguel López Bachero, que «en estos días tan difíciles se han dirigido a mí con muestras de apoyo». Además, también agradeció expresamente al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «su sinceridad en las declaraciones de este martes, porque dijo que cada vez que había ido a la Dirección General de Emergencias, habíamos estado allí codo con codo, todos trabajando, que es la verdad». A la vicepresidenta de la Comunidad, Isabel Franco, la citó como una más entre las «300 o 400 llamadas y mensajes» recibidos estos días, pero no quiso desvelar qué fue lo que hablaron.

Ruiz Palacios dijo no tener nada de qué avergonzarse, ya que la foto de su asistencia al teatro fue solo «una cuestión de imagen que se interpretó como un desapego hacia los murcianos y la situación que estos estaban viviendo, un error de político novato que no está tan pendiente de las fotos». Eso sí, quiso pedir perdón de nuevo «a cualquiera que haya podido sentirse ofendido» y dejó claro que «en ningún momento desatendí mis obligaciones, estaba todo coordinado y esas dos horas eran mi tiempo de descanso, después de llevar días trabajando».

Especificó, además, que «desde ya» vuelve a incorporarse a su gabinete de abogados. «Yo no vine a la política para ganar dinero, no la necesito para vivir. Si me incorporé fue porque pensaba que podía aportar algo a todos los ciudadanos», concluyó.