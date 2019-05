Rivera ve «prácticamente imposible» llegar a pactos autonómicos y municipales con el PSOE Albert Rivera, el pasado 14 de abril en Murcia, con Isabel Franco a su lado / JAVIER CARRION El líder de Ciudadanos señala que solo pactarían con barones «disidentes» de Pedro Sánchez, y que no suban los impuestos, lo cual excluiría a Diego Conesa MANUEL BUITRAGO Martes, 7 mayo 2019, 11:55

Ciudadanos considera «muy complicado» y «prácticamente imposible» en estos momentos llegar a pactos con el PSOE a nivel autonómico y municipal, según las declaraciones del presidente de la formación naranja, Albert Rivera, y de Inés Arrimadas, a los diarios 'ABC' y 'El País'. Con las condiciones expuestas por ambos dirigentes, los socialistas murcianos dirigidos por Diego Conesa tendrían escasas o nulas posibilidades de contar con el apoyo de Ciudadanos para gobernar en la Región de Murcia.

Tanto Rivera como Arrimadas explicaron que su partido solo pactaría con aquellos barones socialistas «disidentes» de la línea marcada por Pedro Sánchez, que no es el caso de Diego Conesa, uno de los líderes territoriales más afines al presidente del Gobierno, a quien apoya sin fisuras. Ciudadanos tiene una relación más fluida con los dirigentes autonómicos Emiliano García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, quienes se han mostrado críticos con la política de Sánchez hacia Cataluña.

Otra de las líneas rojas del partido naranja es la política fiscal, que también choca con la del PSOE. Rivera y Arrimadas son partidarios de reducir impuestos, en particular la eliminación de los gravámenes sobre Sucesiones y Donaciones, como hicieron en la Región de Murcia con el PP.

A la pregunta de si autorizará a sus dirigentes autonómicos y locales a alcanzar pactos con los socialistas, Rivera contesta que con el PSOE de Pedro Sánchez «es prácticamente imposible, yo no veo ningún disidente. No he escuchado a nadie que haya que aplicar el 155, o que no hay que indultar, nadie ha pedido enmendar la política económica de los impuestos». Añadió que si otros partidos quieren apoyar a Ciudadanos, tendrán que aceptar su política. «Yo espero que el PP sea igual de leal que ha sido Ciudadanos en Murcia o en Madrid», dijo a 'ABC'.

Inés Arrimadas manifestó, en la misma línea, que los pactos con el PSOE serán «muy complicados», y solo habría posibilidades con «disidentes» que critiquen la hoja de ruta de Pedro Sánchez. También pone como condición que no se suban los impuestos.

Las encuestas publicadas hasta ahora convierten a Ciudadanos en la llave de la gobernabilidad en la Región de Murcia, sea con el PP o con el PSOE. El partido naranja aspira a ganar las elecciones.