La ministra visita la Región el miércoles para acordar medidas «urgentes» en el Mar Menor

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, visitará la Región el próximo miércoles para tratar con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y colectivos sociales, económicos y ambientales la situación del Mar Menor y adoptar medidas «urgentes».

Así lo anunció este lunes el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, antes de registrar una moción en la Asamblea Regional en la que pide a la Administración central que ponga en marcha con la «máxima urgencia» las actuaciones de las que es competente en el Plan de Vertido Cero y al Gobierno regional que adopte con la misma rapidez un programa de medidas y que «haga cumplir las leyes».

Conesa explicó que ha «exigido personalmente» a Ribera que venga a la Región a que se vea 'in situ' el compromiso del Gobierno central declarando de urgencia las acciones competencia del ministerio para acabar con el «ecocidio» que se está cometiendo en la laguna, cuyo «principal responsable es la inacción del Ejecutivo autonómico durante los últimos 25 años, competente en medio ambiente, urbanismo, agricultura y turismo».

El secretario general del PSRM, Diego Conesa (dcha.), en la mañana de este lunes, en la Asamblea Regional, donde ha registrado una moción pidiendo actuaciones ante la crisis del Mar Menor. / Antonio Gil / AGM

«Hasta aquí hemos llegado porque nos jugamos el futuro de la Región y de la marca Región de Murcia», aseguró el líder socialista antes de explicar que la presentación de una moción de censura dentro de dos meses estará condicionada a que López Miras «sea valiente», diga las «verdades del barquero» y abandone su «incapacidad».

Finalmente, reclamó a la Comunidad Autónoma que haga cumplir las normas de protección de la laguna, como la Ley de Medidas Urgentes, y elabore la Ley de Protección Integral del Mar Menor, recordando que PP, Ciudadanos y Vox rechazaron hace diez días una moción en la que reclamaba al Gobierno regional que presente en la Cámara autonómica el texto en el plazo máximo de seis meses.

Vox quiere una comisión de investigación

El Grupo Parlamentario Vox quiere que se investigue desde la Asamblea Regional la situación del Mar Menor. El portavoz del Grupo, Pascual Salvador, registró en sede parlamentaria la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el estado del Mar Menor, así como una solicitud de comparecencia en Pleno del consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, para que explique las causas que han dado lugar a la muerte de millones de vidas en el Mar Menor este fin de semana.

Según explicaron, la finalidad de estas iniciativas es dilucidar en qué medida ha podido contribuir la gestión realizada a la muerte de los peces, cuáles han sido las causas reales y depurar las responsabilidades políticas y jurídicas, que pudieran existir. En el caso de que se confirme que se ha producido algún tipo de vertido desde alguna infraestructura o entidad bajo su jurisdicción, Vox pedirá el cese inmediato del responsable.

Para ellos tiene «poca fiabilidad» la versión oficial y consideran que existe la intención de «eludir las responsabilidades de la Consejería de Luengo».

Desde Vox denuncian la incapacidad por parte del Partido Popular, que durante los 25 años de Gobierno en la Región no ha sido capaz de preservar el Mar Menor, así como la del Partido Socialista, que gestiona «lamentablemente la Confederación Hidrográfica del Segura, convertida en uno de sus brazos políticos,incapaz de controlar la gestión de ramblas y cauces que desembocan en el Mar Menor».

El partido insta al Gobierno regional a que tome las medidas «de urgencia necesarias para frenar la mortandad que asola el Mar Menor, aunque desconfía de que lo hagan», ya que, expone que las relaciones entre los socios del Gobierno de coalición, PP y Cs, «son tan distantes que tienen que comunicarse a través de cartas en los medios de comunicación».

Desde Vox, recuerdan que la aprobación de una Ley de protección integral del Mar Menor en la que se asegure la compatibilidad de usos: agrícolas, pesqueros, turísticos y medioambientales, es uno de los puntos recogidos en el pacto de investidura y lamentan la falta de interés real por parte del resto de grupos parlamentarios en resolver los problemas del Mar Menor, que tras cinco años, siguen acrecentándose, ya que actúan a golpe de titular electoralista más que en beneficio del interés general.

«La solución al Mar Menor no se arregla creando chiringuitos, con políticos implicados en el desastre, ni echando la culpa al mal tiempo, ni con iniciativas, que aseguran titulares y muchos me gusta en redes sociales, pero que no cuentan con el apoyo técnico y científico para su viabilidad», apuntaron.