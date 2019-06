«Cuando se revelan los juegos de magia, la gente deja de disfrutarla» Abraham Gallego, inseparable de una baraja. / J. CARRIÓN / AGM Abraham Gallego: mago, mentalista e hipnotizador ANTONIO GREGORIO Murcia Domingo, 23 junio 2019, 10:37

Abraham Gallego es un joven de 23 años de la pedanía de La Alberca. A los 16 años descubrió el mundo de la magia y, desde entonces, se dedica plenamente a ella. Es mentalista e hipnotizador y siempre le acompaña una baraja allí donde va. La magia le ha llevado a participar en programas de televisión para acercar a todos los públicos este asombroso mundo.

-¿De dónde viene esta pasión por la magia?

-Nació de forma tardía. Nunca he tenido cajas de magia, como la mayoría de niños y compañeros. A los 16 años, un compañero de clase, Abel Jiménez, me hizo un juego de magia. Saber el secreto fue como un veneno para mí.

-¿Juego de magia? ¿Por qué no se le llama truco?

-Los magos no hacemos trucos; un truco es una trampa, un engaño malicioso para obtener un beneficio económico de carácter fraudulento. Los magos hacemos magia, y esa magia son poderes, poderes adquiridos a base de estudio y práctica.

-¿Qué no falta nunca en su magia?

-Mi persona. Si no estoy yo, no hay magia. Hago un tipo de magia en la que evito la manipulación del elemento, que el espectador solamente piense en algo o sea él quien en sus manos coja la carta, la pierda y mezcle. Cuando la magia sucede en la mente, o en las manos del espectador, es auténtica magia de verdad.

-Supongo que cuando queda con sus amigos le toca realizar algún juego.

-Bueno, está claro que la magia es algo que llama la atención en general, y eso del mentalismo y la hipnosis más aún. La familia me deja bastante tranquilo en ese sentido, pero no corro la misma suerte con los amigos. Me piden que haga hipnosis y magia en condiciones de locos. Pero bueno, supongo que es el orgullo de mostrarles a los demás de lo que es capaz su amigo.

-Ha protagonizado y participado en programas de televisión, pero ¿qué opina de quienes revelan los juegos?

-Yo no he hecho nunca eso, a pesar de que soy profesor de magia. Opino que la magia es un arte poco evolucionado entre el público profano. Da pena ver cómo por el hecho de saber cuál es el secreto que hay detrás de la magia, la gente deja de valorarla y disfrutarla. Cuando la gente pueda ver magia y valorarla y disfrutarla artísticamente igual que una película, podrá revelarse la magia en televisión sin ningún problema.

-¿Es la magia un arte?

-Sin duda, la magia es la forma vulgar de denominar el arte del ilusionismo. Es un arte muy amplio, que reúne muchísimas disciplinas. Lamentablemente, en el terreno legal tenemos problemas los magos con esto, pero estamos en camino de que se nos reconozca como artistas.

-Habrá encontrado público de todo tipo. ¿Alguna anécdota?

-Sin duda muchas, pero hay una que recuerdo con especial cariño, porque los nervios y la inexperiencia me jugaron una mala pasada. Había un número con dos cuerdas gruesas largas que ataba alrededor de mi cuello, pero, por más que tiraban los espectadores, las cuerdas no salían... Hasta que me di cuenta de que se me había olvidado hacer lo que tenía que hacer.

-¿Puede dedicarse plenamente a la magia?

-Yo, actualmente, me dedico plenamente a ella; es mi pasión. Actuaciones por toda España, programas de televisión, clases de magia, etc. No dejas de ser una empresa con tus productos. Es cuestión de venderse.

-¿Algún consejo a futuros magos?

-Hoy en día, la información está al alcance de todo el mundo; lo más importante es tener pasión y ganas de aprender. Estudio y ensayo son la clave.