La Región de Murcia prevé sumar 700 policías locales a sus ayuntamientos en cinco años Tres mil agentes en 2030 es el objetivo, después de aumentar las plantillas, con una inversión prevista de 120 millones de euros

LA VERDAD Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:29 | Actualizado 15:34h.

Los ayuntamientos de la Región de Murcia contarán con 3.000 policías locales en 2030, después de aumentar sus plantillas con 700 efectivos más en el marco de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, cuya inversión prevista asciende a 120 millones de euros. Además de incrementar el número de agentes que prestan servicio en los 45 municipios, que en estos momentos se sitúa en torno a 2.300 policías, la estrategia propiciará también la modernización del cuerpo policial y facilitará una mayor coordinación entre las diferentes plantillas para garantizar mayor presencia en las calles y espacios públicos.

Otras actuaciones contempladas son la puesta en marcha de hasta 20 comisarías móviles, la remodelación y mejora de dependencias policiales en diferentes municipios o la creación de una sala en el 112 para poder visualizar todas las cámaras de videovigilancia que hay instaladas en los distintos municipios de la Región.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, se reunió este viernes con los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), y afirmó que, «los ayuntamientos y el Gobierno regional tenemos un objetivo común, que es reforzar la seguridad, y para hacerlo tenemos una herramienta que va a ser muy importante, que es 'Región de Murcia + Segura'«. Marcos Ortuño explicó a los representantes municipales que »esta estrategia pondrá en marcha medidas dirigidas a fomentar la cooperación entre los ayuntamientos. Así, abrirá la posibilidad de firmar convenios de colaboración para permitir que agentes de un municipio presten servicio de forma puntual en otro ante situaciones extraordinarias«.

Igualmente, la Dirección General de Administración Local está trabajando en el diseño de programas de gestión policial para que todos los ayuntamientos compartan información sobre hechos delictivos, requerimientos judiciales o información sobre atestados, además de la elaboración de dos decretos en el ámbito de la seguridad, uno para regular el uso de los medios técnicos de la Policía Local, y otro para unificar todas las pruebas de acceso y revisar los criterios mínimos que habrán de recoger las bases.