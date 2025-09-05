La Región de Murcia suma hasta agosto nueve muertes por ahogamiento en espacios acuáticos A nivel nacional la cifra asciende a 368 fallecimientos este año

Dispositivo de búsqueda de un desaparecido hace unos días mientras se bañaba en una playa fluvia.

E.P. Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

La Región de Murcia suma este año 9 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos, ninguna de ellas en agosto, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess).

En el conjunto del país, según el último informe nacional de ahogamientos de la federación publicado este jueves, entre enero y agosto se han registrado 368 muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos de España, «el peor registro en una década».

Un total de 65 víctimas corresponden a agosto, un dato inferior a los récords de este mes en 2020 (81), 2019 (74) y 2015 (70) pero «suficiente para consolidar un verano especialmente preocupante».

Así, según han alertado desde la federación, entre mayo y agosto se produjeron 274 muertes por ahogamiento en el Estado, lo que supone que cada 11 horas ha perdido la vida una persona en España por esta causa.

Por comunidades autónomas, Andalucía sigue siendo la más afectada, con 66 muertes acumuladas y 14 registradas en agosto. Le siguen la Comunidad Valenciana con 50, Galicia con 44, Canarias con 43 y Cataluña con 42, mientras que Castilla y León acumula 25.

Por debajo de los 20 incidentes mortales se encuentran Castilla La Mancha y País Vasco, ambas con 12, y también Asturias y Cantabria, con diez cada una. Las menores cifras corresponden a la Región de Murcia (con nueve víctimas), Aragón y Comunidad de Madrid (con cinco cada una), Navarra y La Rioja (ambas con cuatro), Extremadura (con dos) y Melilla (con una). Solo en la Ciudad Autónoma de Ceuta no se tiene conocimiento de ningún fallecimiento por esta causa.

La federación ha explicado que «el perfil de las víctimas se mantiene», de manera que predominan los hombres, con 299 fallecidos hasta agosto (50 en agosto), frente a 69 mujeres (15 en agosto). La mayoría son personas de nacionalidad española, aunque se registraron en el pasado mes seis fallecimientos de personas europeas, dos americanas y una asiática.

Respecto a la edad de las personas fallecidas, la franja de 65 a 74 años concentra el mayor número de fallecimientos con 74 casos, seguida de los adultos de 55 a 64 años (51) y los mayores de 75 años (50). Los menores edad concentran 49 casos, mientras que los jóvenes de entre 18 y 25 años suman 27 víctimas.

La Rfess ha insistido en la necesidad de «extremar las precauciones» y bañarse únicamente en zonas vigiladas, respetar las señalizaciones y banderas, y prestar especial atención a los menores y personas con menor experiencia en el agua.

También ha subrayado la importancia de «mejorar y renovar la formación» de los socorristas, «garantizando que estén plenamente capacitados y actualizados para responder con eficacia ante cualquier situación de riesgo».