La Región de Murcia es la segunda comunidad uniprovincial con más empleo industrial El cierre del segundo trimestre anual sitúa en 88.600 el número de ocupados en este sector

LA VERDAD Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:41 Comenta Compartir

El sector industrial de la Región de Murcia sigue al alza, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El cierre del segundo trimestre anual sitúa en 88.600 el número de empleados en la Región, lo que supone un aumento del 15,5% interanual. Los datos señalan que la Región supera ya a Navarra (87.900) y al resto de comunidades uniprovinciales, salvo Madrid, en términos absolutos de empleo industrial.

«Estas cifras, que triplican el crecimiento registrado durante todo 2024, demuestran el ADN industrial de la Región», resaltó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, quien destacó que el industrial «es el sector que más crece en generación de empleo respecto al pasado año en la Región y nos acerca más al objetivo de contar con 100.000 ocupados en nuestra industria para 2030». Juan María Vázquez remarcó que «más que cifras puntuales, lo que constatamos en una consolidación de la tendencia al alza, ya que el empleo industrial también creció un 5,1 por ciento interanual en 2024».

El consejero apuntó que el Plan Industrial, cuyo primer borrador está en fase de redacción y podría ver la luz antes de fin de año, «identificará la demanda real de empleo del sector para adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral para ampliar las oportunidades, en especial a los jóvenes». «El sector químico en la Región es vital y cuenta con una atención específica en el Plan Industrial», remarcó el consejero.

La Región de Murcia cuenta además de con un polo industrial, energético y logístico de Escombreras, con una importante implantación territorial de industria química, especialmente en Murcia, Molina de Segura, Totana, Alcantarilla y Alhama de Murcia. Vázquez destacó que «el sector llegó a experimentar un crecimiento cercano al 30%o en la primera década de los 2000, lo que le ha permitido convertirse en una de las principales actividades dinamizadoras del tejido industrial regional y contar con empresas de mayor tamaño y capacidad».