Ejemplar de cerceta pardilla, en una imagen de archivo. Miteco

La recuperación de un ave amenazada afectará a 1.492 hectáreas de diez municipios

LA VERDAD

MURCIA.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:49

La Comunidad Autónoma inicia un ambicioso trámite para contribuir a la catalogación y preservación de la cerceta pardilla ('Marmaronetta angustirostris'), una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa y considerada en peligro crítico de extinción a nivel nacional. La publicación ayer en el Borm del proyecto de decreto de catalogación abre un plazo de dos meses en el que ciudadanos, asociaciones, entidades y administraciones podrán formular alegaciones y observaciones con el objetivo de enriquecer el contenido del plan y garantizar que las medidas se ajusten a las necesidades del territorio y de la especie.

El Plan de Recuperación establece actuaciones de conservación en más de 1.492 hectáreas distribuidas en diez municipios murcianos, incluyendo humedales protegidos y áreas de potencial expansión.

Entre las principales medidas destacan la restauración ecológica de humedales para mejorar el estado de conservación de los hábitats, el control de especies invasoras que compiten con la cerceta pardilla por el alimento y el espacio, así como la reintroducción de ejemplares criados en cautividad, garantizando diversidad genética y adaptación al medio. El plan tiene un presupuesto de más de 2 millones de euros para un periodo de ejecución de seis años, con financiación autonómica, nacional y europea.

