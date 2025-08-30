La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Opositores a profesor de Secundaria en los últimos exámenes el pasado junio en la UMU. Ros Caval / AGM

Reclaman a Educación que publique todas las vacantes docentes

UGT alerta de las dificultades para cubrir plazas a tiempo parcial en zonas rurales, y pide refuerzos en varias especialidades de FP

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:37

El sindicato UGT ha denunciado que «ante la reciente publicación del calendario de adjudicaciones voluntarias en septiembre y octubre, y la nueva convocatoria de 200 vacantes docentes que quedaron sin cubrir, UGT lamenta que estas plazas no se adjudicaran en los actos masivos de julio y pide a la consejería de Educación que convoque la lista completa de interinos, tanto para el cuerpo de maestros como para el de Secundaria y otros cuerpos, para garantizar que las vacantes sean cubiertas». UGT recuerda que en julio solo se abrió el acto al llamado 'bloque 1' para el cuerpo de maestros y que, en Secundaria y otros cuerpos, no se llegó a publicar el 'bloque 3', que rescata a los aspirantes que están en varias listas y, por los requisitos de las convocatorias, tan solo han podido elegir una opción.

La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi del Vas, detalló que hay plazas en centros rurales agrupados o en zonas periféricas, con jornadas reducidas, que serían atractivas solamente para personal docente que vive en la zona, «pero al no convocarse toda la lista y tener carácter voluntario el acto, han quedado desiertas».

El sindicato considera que, aunque la renovación de listas aliviará la falta de personal docente en algunas especialidades de Formación Profesional, «es necesario que la Consejería se anticipe. Una vez publicado el 'bloque 3', se deben agilizar los procedimientos de urgencia y la apertura de nuevas listas para cubrir el 100% de las vacantes y sustituciones lo antes posible, ya que, advirtió Del Vas, «cada día de retraso en la asignación de docentes supone un perjuicio irreparable para la comunidad educativa, especialmente para el alumnado». El sindicato considera que, ante el aumento de alumnado en las aulas de la Región, y «si bien es cierto que se ha incrementado el número de docentes, aún sigue siendo insuficiente para bajar las ratios». Ante las declaraciones del consejero del Educación, Víctor Marín, en las que señalaba que es el curso escolar con más recursos de la historia, UGT le recriminó que «siguen siendo muy altas, lo que va en detrimento de una calidad de enseñanza acorde al siglo XXI. No es suficiente con bajar la ratio a 22 alumnos en Infantil, es necesario que sea hasta Bachillerato», dijo Del Vas, quien reclamó más profesionales de Servicios a la Comunidad y de Orientación Educativa.

