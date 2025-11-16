La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Quesada, fotografiado ante una de las plantas que componen el complejo industrial de Repsol en Cartagena. ANTONIO GIL / AGM
Director del centro industrial de Repsol en Cartagena

Rafael Quesada: «La refinería está evolucionando hacia un 'hub' multienergético»

«La nueva planta de hidrógeno es un paso fundamental en la historia tan bonita de transformación de este complejo industrial»

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:19

El ingeniero Rafael Quesada (Córdoba, 49 años) dirige desde julio el complejo industrial de Repsol en Cartagena. Con 75 años de historia, es una ... de las refinerías más modernas de Europa gracias a las continuas inversiones de la compañía, que hace un año puso en marcha la primera planta de combustibles renovables de España. Además, es emblema del principal polo energético del Mediterráneo español, el del Valle de Escombreras. En esta entrevista repasa algunos de los proyectos que liderará en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  6. 6

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  8. 8

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  9. 9

    El Real Murcia Club de Tenis busca presidente: los dos candidatos responden a LA VERDAD
  10. 10 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rafael Quesada: «La refinería está evolucionando hacia un 'hub' multienergético»

Rafael Quesada: «La refinería está evolucionando hacia un &#039;hub&#039; multienergético»