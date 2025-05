Quejas por la extinción de la cátedra Never Surrender de deporte y cáncer de la UMU

La desaparición de la Cátedra de Deporte y Cáncer Never Surrender, creada para que pacientes oncológicos realizaran ejercicio de fuerza en las instalaciones de ... la Universidad de Murcia (UMU), ha generado cierto malestar entre los pacientes de cáncer que asistían a las instalaciones del campus de Espinardo a practicar deporte y participar en los proyectos de investigación sobre la importancia del ejercicio de fuerza en los procesos de recuperación en pacientes oncológicos. La ruptura de las relaciones entre la dirección de la cátedra de la UMU y la Fundación Never Surrender el pasado año dio lugar a la salida de usuarios vinculados a la fundación de las instalaciones deportivas, que se han reubicado en el pabellón Príncipe de Asturias.

La Universidad de Murcia, en todo caso, insiste en que todos los pacientes oncológicos que deseen hacer uso de sus instalaciones, gestionadas ahora por una nueva cátedra también de Deporte y Cáncer sin relación formal con la Fundación Never Surrender pero sí con otras entidades de pacientes de cáncer, como la Asociación Amiga, pueden hacerlo libremente.

Los pacientes que se han trasladado tras la desaparición de la cátedra y familiares del doctor fallecido Vladimir Salazar, impulsor de la cátedra que llevaba su nombre, han denunciado que se «haya permitido la desaparición de dicha cátedra, promoviendo nuestro destierro de sus instalaciones y olvidando el propósito original de su existencia y, lo que es aún más grave, privando a los pacientes oncológicos agudos de un recurso esencial en un lugar tan importante como la Universidad de Murcia, institución que, entre sus valores de esencia, tiene la entrega al bienestar de los ciudadanos a través de la investigación, la innovación y la transferencia».

Las desavenencias entre las direcciones de ambas instituciones provocaron la no renovación del acuerdo

La Cátedra Deporte y Cáncer Never Surrender de la UMU fue creada en 2022. Las desavenencias entre la directora de la Cátedra, la profesora Cristina Sánchez López; y el presidente de la Fundación Never Surrender, Alberto González Costea, derivaron en la no renovación de la cátedra, que estaba firmada para dos años. Pasado ese tiempo, las relaciones se dieron por finalizadas. A pesar de ello, los pacientes siguieron utilizando las instalaciones de la UMU hasta hace solo unos meses.

La Universidad de Murcia, por su parte, creó este año la Cátedra Ejercicio, Educación y Cáncer, también dirigida por la docente Cristina Sánchez, que cuenta con otros patrocinadores y mantiene las instalaciones en la carpa deportiva que se levantó en su día en el campus de Espinardo. El portavoz de los pacientes de la Fundación Never Surrender, Antonio Cascales, quien asegura que cuenta con el respaldo de 300 firmas más, lamenta la situación, ya que los grupos de usuarios que entrenaban en Espinardo estaban muy satisfechos con la actividad. «Quedamos a la espera de una respuesta positiva para poder llegar a un punto de encuentro y retomar este ilusionante proyecto de forma conjunta en la dirección correcta», remarcan los pacientes oncológicos afectados.

Fuentes del Rectorado de la Universidad de Murcia también mostraron su disgusto por el desencuentro, e insistieron en remarcar que sus instalaciones están abiertas y dispuestas para todos los pacientes de cáncer que quieran entrenar en Espinado.