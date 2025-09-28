La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los dirigentes del PP, este domingo, en Murcia. Ros Caval / AGM

PSOE y Podemos critican la «deriva ultra» del PP en inmigración

Piden soluciones en materia de infraestructuras y vivienda

LA VERDAD

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:09

Tras la celebración de la cumbre del Partido Popular en Murcia, el secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, indicó que seguirá defendiendo «la centralidad, la convivencia y los intereses de la Comunidad frente a la deriva ultra del PP». Considera Lucas que los populares «persisten en el error de copiar el discurso de odio de la ultraderecha» y subrayó que «no han aprendido nada de los disturbios ocurridos este verano en el municipio de Torre Pacheco». En este sentido, denunció que el PP «se ha convertido en un peligro público por poner en riesgo lo más importante: la convivencia». «Abascal ordena y López Miras cumple», añadió.

El secretario general del PSRM-PSOE también respondió a la hoja de ruta anunciada por Feijóo en materia hídrica e indicó que ya la está ejecutando el Gobierno de España, y que consiste en complementar el trasvase con otras aportaciones.«Desde el PSRM-PSOE somos claros: trasvase sí, y soluciones frente al cambio climático también. Seguimos centrados en garantizar agua para siempre en la Región de Murcia. Solo hay una fórmula para conseguirlo: complementar el trasvase con la desalación, la modernización de regadíos y la reutilización de agua», defendió.

Por otro lado, Lucas indicó que el Partido Popular carece de credibilidad en materia de infraestructuras y recordó que, cuando el PSOE llegó al Gobierno de España, no había ningún kilómetro de vía electrificada en la Región, el Ejecutivo de Mariano Rajoy había generado un conflicto social en la ciudad de Murcia, los trenes de Cercanías eran obsoletos y los proyectos para llevar la alta velocidad a Cartagena y Lorca estaban sin hacer.

Podemos: «Quieren convertir al inmigrante en chivo expiatorio»

Podemos se sumó a las críticas por las propuestas en inmigración de los populares. El coordinador en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, consideró que la cumbre «solo demuestra que la derecha y la ultraderecha no tienen ninguna propuesta para solucionar el problema de la vivienda y mejorar la vida de la gente trabajadora» y cargó contra su estrategia de «convertir al inmigrante en chivo expiatorio»

Tras los racista de Torre Pacheco, el diputado de Podemos en el Congreso lamentó que «de nuevo la derecha convierta esta Región, esta tierra, en el laboratorio de su estrategia incendiaria» y denunció que «la propuesta de Feijóo de privilegiar a unos inmigrantes sobre otros desliza al PP por una pendiente muy peligrosa, que es la del racismo de Vox y el señalamiento de un colectivo».

Frente a ello, Sánchez Serna seguró que desde Podemos van a «seguir plantando cara en las instituciones y en las calles proponiendo las políticas y las medidas que necesitan nuestros jóvenes, los obreros y los trabajadores de este país vengan de donde vengan», medidas entre las que se encuentran «la reducción de los precios del alquiler, la construcción de vivienda pública o invertir el dinero del rearme en sanidad y educación».

