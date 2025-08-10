La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Balcones de viviendas en la zona de La Martinique, en primera línea del Mar Menor. J. M. Rodríguez / AGM

Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal

Los dueños de los pisos y los locales se enfrentan al problema de inscribir los inmuebles, lo que afecta a la hora de la compraventa

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:04

Algunos propietarios del edificio Martinique han solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el ... Reto Demográfico una concesión administrativa para ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) ante la imposibilidad de inscribir su piso o local en el Registro de la Propiedad. Como ocurre con los chalés que invaden la playa, los dueños de propiedades que ocupan el espacio público se encuentran con esta problemática a la hora de vender o comprar el inmueble.

