Proexport rechaza el voto del Parlamento Europeo que permitirá que Marruecos 'disfrace' el origen de los productos del Sáhara La asociación agraria asegura que seguirá dando la batalla en Bruselas para que se rechaza la modificación

Proexport lamenta que la votación de este miércoles en el Pleno del Parlamento Europeo «va a permitir que entre en vigor la modificación planteada por la Comisión Europea al Reglamento delegado 2023/24293 sobre normas de comercialización de frutas y hortalizas, modificación que autorizará a que las producciones procedentes del Sahara Occidental no lleven el indicativo de origen de este territorio no autónomo colonizado por Marruecos y se etiqueten con el nombre de las regiones de procedencia, de manera contraria al fallo de la sentencia del TJUE y la normativa comunitaria de etiquetado que exige que aparezca el país de origen». Marruecos además será el encargado de emitir los certificados de conformidad de estos productos con las normas de la UE, sin supervisión comunitaria, lo cual supone una cesión de competencias, según detallaron desde la asociación agraria.

La entrada en vigor la modificación permitirá el uso de las denominaciones regionales 'Dajla Oued Ed-Dahab' y 'El Aaiún-Sakia El Hamra' en vez de la mención de 'Sahara Occidental' como exigía la sentencia del TJUE (asunto C-399/22) que indicaba que el territorio del Sáhara Occidental debe considerarse un territorio aduanero distinto, y explicita en su apartado 89 que el etiquetado de los tomates cereza recolectados en el territorio del Sahara Occidental debe indicar únicamente el Sáhara Occidental como su país de origen.

La objeción a la propuesta de la Comisión de reforma del Reglamento delegado 2023/24293, que proponía su rechazo y que no fue adoptada por falta de un solo voto (359 a favor cuando son necesarios 360, 188 en contra y 76 abstenciones) permite que se apruebe el Reglamento Delegado que establece una «excepción sin precedentes» en el ámbito del comercio de importación y exportación del Apartado 1 del Artículo 76 del Reglamento (UE) 1308/2013: la obligación de indicación en el etiquetado del país sería sustituida por el de las regiones mencionadas del Sahara Occidental, «aparentemente sin otro objetivo que ocultar el origen», lamentaron desde Proexport.

Por otro lado, aseguran que «los certificados de conformidad de estos productos con las normas UE podrán ser emitidos por las autoridades marroquíes, lo cual supone que Marruecos podrá certificar sin supervisión comunitaria en una cesión de competencias injustificada».

Sobre el voto del PSOE: «Se han puesto del lado Marruecos»

Proexport ha anunciado que seguirá «dando la batalla» al considerar que «el Sáhara Occidental no es Marruecos, no está dentro del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, y sus producciones hortofrutícolas no deben gozar de preferencias para entrar en la UE». «Tanto los parlamentarios del PP como los de Vox -que también había presentado una moción- votaron a favor de la iniciativa en el Parlamento Europeo para parar el etiquetado de producciones saharahuis, mientras que la mayoría de socialistas españoles presentes en la Eurocámara votaron en contra», critican desde la asociación.

Proexport señala a los parlamentarios españoles del PSOE que votaron en contra de la moción: «Se ha perdido esta primera votación en el Parlamento Europeo por un solo voto. Se podía haber ganado fácilmente con el apoyo de nuestros europarlamentarios socialistas, pero se han puesto del lado de Marruecos».

Para Proexport y Fepex, las consecuencias de lo propuesto por la Comisión, aprobado por el Parlamento Europeo, «son muy graves porque, por un lado, se perjudica a los consumidores, permitiendo un etiquetado que oculta el país de origen y por otro lado se modifica una norma comunitaria, obligatoria por tanto para todos los operadores de la UE, a favor de un país tercero, lo que sienta un grave presente y abre la puerta a demandas de otros países».

En cuanto a las repercusiones para los productores, Fepex ha denunciado reiteradamente que «la competencia marroquí está perjudicando gravemente al sector español. En el caso de las exportaciones de tomate, la competencia principalmente marroquí ha provocado que la producción en España se haya visto reducida en un 31% en los últimos diez años y que la exportación a la UE también haya descendido un 25%, pasando de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 toneladas en 2024, (excluyendo a Reino Unido), mientras que las importaciones comunitarias de tomate procedente de Marruecos han crecido un 42% en los últimos diez años».

Ahora, esta competencia, que produce con exigencias sociales y medioambientales inferiores a las aplicables a los productores europeos, según defiende Fepex, «se incrementará porque se prevé que la superficie de invernaderos en el Sahara Occidental pase de las 1.200 actuales a 5.000 hectáreas, y estas producciones tendrán el mismo tratamiento que las marroquíes, beneficiándose de las ventajas arancelarias si se ratificara la modificación propuesta, en octubre pasado, del Acuerdo de Asociación de la UE con Marruecos».

Por último, tanto Proexport como Fepex confían en que el Parlamento Europeo rechace la modificación del Acuerdo de Asociación del que forma parte esta medida.