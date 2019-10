Prisión para el parricida de Los Garres por homicidio y tenencia ilegal de un rifle Un agente custodia al presunto autor del crimen de Los Garres hasta un furgón policial para trasladarlo al juzgado. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM El juez dejó en libertad a su pareja, que fue detenida y acusada de encubrir el crimen, tras prestar declaración durante unas diez horas EFE / R. H. MURCIA. Miércoles, 2 octubre 2019, 08:27

El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, en funciones de guardia, decretó ayer prisión provisional para el joven detenido en Los Garres por homicidio y tenencia ilícita de armas, como sospechoso de acabar con la vida de su padre y ocultar el cuerpo en un pozo. Por su parte, el juez dejó en libertad a su novia, detenida por la Policía Nacional el pasado sábado por encubrimiento del crimen.

Ambos fueron trasladados a primera hora de la mañana en furgones separados para que no pudieran comunicarse antes de prestar declaración. El interrogatorio se prolongó durante unas diez horas, momento en el que M. L. volvió a salir en un vehículo policial en dirección a dependencias penitenciarias.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región, que no concretaron más detalles respecto de la mujer salvo que no concurren motivos para someterla a medidas cautelares, al arrestado se le investiga por homicidio doloso y tenencia ilícita de armas.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que, tras una riña, el joven de 28 años pudo haber matado con un rifle a su padre, de 57, en la casa familiar del carril de Los Sauras y que, para ocultar el cadáver, lo tiró a un aljibe, que luego selló con silicona. El hallazgo del cuerpo se produjo gracias a una llamada a la Unidad de Homicidios, que habría hecho una persona cercana al presunto parricida. Cuando los agentes acudieron a la vivienda, el joven huyó a pie por los huertos, pero fue capturado.

Tras el arresto del sospechoso, se hizo lo propio con su novia. El juez que lleva este caso, que no es el mismo que ha dictado el auto de prisión por estar ayer de guardia, ha decretado el secreto de sumario. El lunes por la tarde se produjo un segundo registro de la vivienda en presencia del acusado y de su letrada. Allí, los agentes de la Policía Nacional continuaron el interrogatorio al detenido, para cotejar su versión de los hechos en el lugar donde se produjo el crimen. La Policía Científica intervino varios enseres durante la inspección, que duró algo más de dos horas.

«La madre está destrozada»

La madre de M. L. G. se enteró de la muerte de su exmarido y de la detención de su hijo el pasado domingo por la mañana. Fue su hermano, padrino del joven, quien le comunicó lo que había ocurrido. «Fui a su casa y le pregunté por el paradero de su hijo. Me contestó que estaba en la huerta y le dije que le llamara. Cuando comprobó que su móvil estaba apagado se echó a llorar y desde ese día no ha parado. Está destrozada, a base de tranquilizantes. No encuentra explicación a lo que ha pasado», indica el familiar.

En su entorno continúan especulando sobre lo que pudo haber sucedido y mantienen que la muerte se produjo tras una discusión. «Se pelearon y a mi sobrino se le iría el juicio. Lo que nos preguntamos es qué hacía allí un rifle. Puede que M.L. lo tuviera para defenderse de algún intruso, porque la casa está en mitad de la huerta», considera el tío del presunto homicida.