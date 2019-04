El principal sospechoso en 'SeriesYonquis' deriva la culpa a quienes hacían descargas

Jordi T.: «Entonces no había regulación para webs como 'SeriesYonkis'»

Jordi T., uno de los dos cofundadores de la firma Burn Media, realizaba labores de mantenimiento de las webs. Según su declaración, esa tarea se reducía a vigilar para que los servidores no se cayeran y mantener el sitio en funcionamiento. En su intervención advirtió de que cuando entraron en negociaciones para comprar la plataforma, Alberto G. les dijo que pesaba sobre él una denuncia y que a raíz de esa información buscaron asesoramiento legal. «Los abogados nos dijeron que con la legislación de entonces que había en aquel momento no había problema para que las páginas continuaran funcionando, ya que no existía responsabilidad penal para las páginas que enlazaban a otros sitios. No había regulación». El acusado indicó además que vieron una opción de negocio en las webs porque pretendían realizar un rediseño y hacer una red social para cinéfilos. El fiscal le preguntó que por qué traspasaron la empresa en 2011 a Alexis por 175.000 euros cada uno. «Él quería hacer las cosas de otra manera y vimos que era el momento de bajarnos del tren», sentenció el empresario.