El Presupuesto regional pasa el trámite de la aprobación de la totalidad con la abstención de Vox

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este jueves la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2025. Ahora, se abre el proceso ... de presentación de enmiendas parciales y su estudio para elevarlas de nuevo al plenario para su votación el próximo 23 de julio, la fecha última para que las cuentas de este año obtengan el respaldo definitivo de la cámara. En la votación de hoy, el único voto favorable fue el del PP ante la abstención de Vox. PSOE y Podemos-IU-AV votaron en contra.

Durante su defensa de las cuentas autonómicas al inicio del debate, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, defendió el trabajo del Ejecutivo para alcanzar el acuerdo que haga posible su aprobación: «Eso es lo que ha hecho este Gobierno: poner por delante el interés de la Región de Murcia para que haya Presupuestos» y advirtió que «no sería comprensible votar que no por cuestiones meramente partidistas».

Este trámite llega después de que en las últimas semanas los consejeros y consejeras hayan detallado ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del órgano parlamentario los planes de sus respectivos departamentos. Así, el proyecto de Presupuestos alcanza los 6.755 millones de euros, de los que cerca del 80% (5.408 millones) se destinará a gasto social. «Aquí nadie quiere desmantelar el estado de bienestar: desde el primer Gobierno de Fernando López Miras, se ha incrementado el gasto social en 1.500 millones de euros», dijo en referencia a las inversiones en educación, sanidad y políticas sociales.

Según Marín, las cuentas de este año permitirán reducir listas de espera sanitaria y reforzar la Atención Primaria, planificar y ampliar nuevos centros educativos, preservar espacios naturales como el Mar Menor o apoyar al tejido empresarial e industrial. Además, hizo de nuevo hincapié en la «senda de moderación fiscal» que sigue el Gobierno autonómico, con «bajadas quirúrgicas» de impuestos.

También volvió a cargar contra la infrafinanciación que lastra las cuentas de la Comunidad: «Son los mejores presupuestos para la Región con el peor sistema de financiación que puede tener», apuntó Marín, que pidió el apoyo del resto de grupos para cambiar ese sistema («Una petición que no solo es justa, sino que es vital»): «A este Presupuesto le faltan 1.600 millones de euros por un sistema de financiación que el Presidente Sánchez y su ministra Montero se resisten a reformar».

De igual forma, no dejó pasar la ocasión de volver a incluir la corrupción política en el debate, en un momento político marcado por la investigación a exdirigentes socialistas como Santos Cerdán o José Luis Ábalos. «Hoy tenemos la oportunidad de que no todos somos iguales. Que en la Región de Murcia no hay lugar para los corruptos ni para los que tienen fines espúreos».

«Una humillación sin precedentes»

Por parte del PSOE, como vienen diciendo tras el acuerdo del PP y Vox, hablan de «los Presupuestos de la vergüenza», en los que los populares se «someten» a las exigencias ideológicas de la formación de Santiago Abascal, mientras «recortan las inversiones en carreteras, en educación, en centros de salud...», en palabras de su portavoz parlamentaria, Carmina Fernández. En su opinión, son «perjudiciales en lo económico, lo social y lo político», además de «carecer de ambición» y de «modelo y proyecto de futuro para la Región».

Según Carmina Fernández, el cambio de postura sobre la acogida de menores no acompañados en pisos de titularidad pública es una «humillación sin precedentes» a la que López Miras ha sometido a la Región. «Han decidido seguir arrastrándose ante Vox, la humillación política y el chantaje constante de la ultraderecha», según Fernández.

Añadió sobre el papel del presidente autonómico que «López Miras será recordado por dos cuestiones despreciables: la compra de tránsfugas y la venta de la Región a las políticas del odio». También se dirigió a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, a la que dijo que «por dignidad debería dimitir, porque el señor Antelo le ha enseñado la puerta». Frente a eso, recordó el ofrecimiento de su secretario general, Francisco Lucas, para haber alcanzado un pacto presupuestario con el PSOE.

Para Fernández, este Presupuesto «no responde a los problemas de la gente, viene a responder a una visión sesgada que solo beneficia a los de siempre». Habló de «problemas estructurales» que no se solucionan como la violencia machista y la brecha salarial entre hombres y mujeres, problemas ambientales como el Mar Menor, la desertificación o la calidad del aire, así como la precariedad laboral y el bloqueo a la negociación de convenios colectivos. «Pero el señalamiento de la migración y de los menores es lo más terrible», según Fernández.

Un proyecto presupuestario mejor «gracias a Vox»

Mientras tanto, desde Vox, Rubén Martínez Alpañez aseguró que «no son los Presupuestos que la Región necesita» y que si se ha mejorado ha sido posible gracias a las aportaciones realizadas por Vox y que aparecen recogidas en el pacto presupuestario alcanzado con el PP. «Vamos a exigir que todos los compromisos firmados se cumplan en tiempo y forma», según Martínez Alpañez. Y volvió a advertir, como ya hizo su líder regional, José Ángel Antelo: «Si no están dispuestos a cumplir, exigiremos su dimisión y cese. Y si el señor López Miras no cumple, se someterá a una moción de confianza y cogerá las maletas».

«La solución es Vox», aseguró al inicio de su intervención, en la que fue enumerando las diferentes aportaciones de su partido a las cuentas de 2025, desde la bajada de impuestos a las ayudas a las familias. También al rechazo a la acogida de extranjeros: «El Gobierno regional no aceptará el reparto arbitrario de inmigrantes llegados de otros puntos de España». Para Martínez Alpañez, «para gestionar hay que priorizar» y añadió que «lo decimos alto y claro: los españoles primero».

En lo referente a la actuación del Gobierno regional, dijo que echa en falta una ley de agricultura regional y de ciclo urbano del agua, mientras destacó que se haya incluido para este año 8 millones de euros para el fondo de contingencia para el sector agrario así como 10 millones para la regeneración de aguas residuales.

«La tramitación ambiental se ha convertido en el tapón de la actividad económica», destacó también el portavoz de Vox, que apuntó también que gracias a su partido en octubre se llevará a cabo la reforma de la ley de protección del Mar Menor. Incluyó también entre los logros de su partido que se vaya a estudiar la ampliación del tranvía de Murcia hasta Molina de Segura, al tiempo que volvió a cargar contra la 'okupación' ilegal.

«Los Presupuestos de los pantalones bajados»

Desde el Grupo Mixto, con Podemos-IU-AV, María Marín cargó también contra la marcha atrás de la Comunidad en esos planes para realojar a los menores del centro de acogida de Santa Cruz. Para la diputada morada, son «los presupuestos de los pantalones bajados»: «El PP se ha bajado los pantalones para que Abascal los azote», según Marín, ante lo que aseguró que el PP «le ha cogido el gusto». No solo atacó al PP y al proyecto de Presupuestos, sino que fue especialmente dura con Vox (llegó a calificar de «nazi» a su líder nacional, Santiago Abascal).

Durante su intervención, el protagonismo fue para 'Paco', el hipotético votante de Vox al que se dirigió para referirse a la falta de soluciones a sus problemas que asegura que el Presupuesto no contempla, desde el acceso a la vivienda, la educación, la sanidad o la dependencia. «Son unos presupuestos absolutamente inútiles para 'Paco', pero también para la inmensa mayoría de la Región», según Marín, que calificó de «enfermos de odio» a los que defienden como «medida estrella» del Gobierno el cierre del centro de menores de Santa Cruz.

«No tenemos nada que negociar con el PSOE»

«El Gobierno llega a este debate con los deberes hechos», según el portavoz popular, Joaquín Segado, que volvió a contraponer este trabajo con el de Pedro Sánchez, que no ha aprobado ningún proyecto presupuestario para 2024 y 2025. Dijo que son unas cuentas públicas hechas con «rigor y responsabilidad». «Son una herramienta al servicio de la sociedad para fortalecer la Región», según Segado.

Habló de unos Presupuestos que son «fruto de una negociación transparente y pública», recogida en un documento con veinte puntos firmado con Vox. Aquí, reprochó al PSOE que critique ese acuerdo, cuando en los debates que se producen en la Asamblea han sumado sus votos en cincuenta ocasiones. También echó en cara a la oferta de negociación realizada por Francisco Lucas que, si de verdad hubiera tenido interés, hubiera asistido a la sesión que se ha celebrado este jueves para debatir la totalidad del Presupuesto. Aseguró también que en cuestiones como el Trasvase Tajo-Segura, infraestructuras o infrafinanciación «no tenemos nada que negociar con el PSOE.

«Cuando se trata de elegir entre nuestro interés y el interés de la gente, elegimos el de la gente», añadió también en referencia a la distancia que dice que les separa de los partidos de izquierdas: «Aquí no hay indultos ni amnistías, aquí no se ponen asesinos etarras en la calle a cambio de una investidura», añadió. Frente a las críticas del PSOE por pactar con la ultraderecha, reprochó el acuerdo de los socialistas con Junts («¿habrá más ultraderecha en España que la de Puigdemont?») y con Bildu.

Fue también duro en la respuesta a la diputada de Podemos, María Marín, a la que acusó de «montar teatros» para conseguir «viralizar» sus intervenciones y «utilizar a los menores para promocionarse en su partido», calificando de «asquerosa» su intervención ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos frente a la consejera Conchita Ruiz.