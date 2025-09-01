El precio del alquiler sube un 5,7% en el último año en la Región de Murcia, el segundo menor ascenso por comunidades En el conjunto de España, agosto se cerró con una subida interanual del 10,5%, hasta alcanzar una media de 14,5 euros por metro cuadrado

El precio del alquiler ha aumentado un 5,7% en el último año en la Región de Murcia, lo que representa el segundo menor ascenso de todas las comunidades autónomas, según el último informe publicado por idealista.

En concreto, el precio del alquiler en la Región se situó el pasado agosto en 9,1 euros por metro cuadrado, un 1,1% menos que el mes anterior, aunque un 3,3% más que en el trimestre pasado. Por su parte, en la ciudad de Murcia el precio del alquiler ascendió a los 9,3 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida anual del 5,2%, si bien en comparación con el mes anterior cayó un 0,7%.

En el conjunto de España, agosto se cerró con una subida interanual del precio del alquiler del 10,5%, hasta alcanzar los 14,5 euros por metro cuadrado. A nivel nacional, el precio se mantuvo sin alteraciones en los tres últimos meses y registró una bajada del 0,4% con respecto a julio. Las rentas subieron en todas las regiones españolas en los últimos 12 meses, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros piden un 0,1% menos por alquilar sus viviendas.

Castilla-La Mancha lidera las subidas (13,5%), seguida de la Comunidad de Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%). Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Comunitat Valenciana (9,6%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,1%), Asturias (9%), Cataluña (8,7%), Galicia (7,6%) y Canarias (7,4%).

Los menores aumentos en el último año se dieron en Islas Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%). Por su parte, la Comunidad de Madrid y Baleares, con 20,5 y 19,4 euros por metro cuadrado, respectivamente, fueron las comunidades con el precio más elevado. En el lado opuesto figuran Extremadura (7,3 euros) y Castilla-La Mancha (8,1 euros), que son las más económicas.

Alquiler en las capitales

Hasta 47 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a agosto del año pasado, con las únicas excepciones de Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%), donde las rentas bajaron durante el último año. El incremento más pronunciado fue el de Segovia, donde las expectativas de los caseros ascendieron un 19,6%, seguida de las subidas de Teruel (18,9%), Zamora (18,8%), Ourense (15,8%) y León (15,6%).

Por el contrario, San Sebastián (1,5%) fue la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Vitoria (3,7%), Lleida (3,7%) y Pamplona (3,9%). Además, se incrementaron en Madrid (11,6%), Sevilla (9,5%), Bilbao (8%), Alicante (7,6%), Valencia (7,6%), Barcelona (6,8%), Málaga (6,8%) y Palma (4%).

Barcelona continúa como la capital con los alquileres más caros de todo el país, con un precio de 23,1 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (22,2 euros), San Sebastián (18,4 euros), Palma (18 euros), Málaga (15,5 euros), Valencia (15,3 euros) y Bilbao (15 euros). Por su parte, Ciudad Real (7,6 euros por metro cuadrado) y Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (7,9 euros en los cuatro casos) son las capitales españolas con la renta más económica.