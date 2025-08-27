El PP exige más efectivos para la Unidad de Atención a la Familia de la Policía Nacional de la Región de Murcia Presenta una moción en la Asamblea para pedir al Ejecutivo central que refuerce los medios que destina ante una falta «alarmante» de recursos

El PP presentó una moción ayer en la Asamblea Regional para reclamar al Gobierno de España que incremente los efectivos y medios materiales destinados a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en las distintas comisarías de la Región «ante la alarmante falta de recursos», según informó el partido en un comunicado.

El diputado defensor de la iniciativa, Alfonso Fernando Cerón, señaló que el Sindicado Unificado de la Policía Nacional (SUP) ha denunciado «reiteradamente» esta situación y reclamó «una mayor dotación de efectivos, para hacer frente de una mejor forma a todos los casos que les llegan a diario» a este cuerpo.

«Se trata de un servicio esencial que actúa en los momentos más críticos para las víctimas de la violencia de género, la violencia intrafamiliar y atiende a los menores, por lo que «no puede seguir funcionando al límite de sus posibilidades», detalló el parlamentario.

Oficinas de tramitación

En el caso de Murcia, la UFAM, ubicada en la comisaría del barrio de El Carmen, opera «con poco más de una decena de agentes», según denunció el PP, una situación que «obliga a cada uno de ellos a atender a alrededor de un centenar de mujeres, lo que provoca una atención insuficiente a las víctimas».

A su juicio, un aumento del número de efectivos «mejoraría sustancialmente el servicio». A este respecto, explicó que en muchos casos, las tareas de la unidad son atendidas por los agentes de las oficinas de tramitación de denuncias, «un problema que se agrava por la complejidad de las denuncias de esta naturaleza» y, al mismo tiempo, «ralentiza» la tramitación de otras denuncia.

Cerón reclamó al Ministerio del Interior que no «siga mirando hacia otro lado» porque «este problema no es exclusivo de la Región de Murcia, ya que la cifra de efectivos de unidades especializadas lleva años sin actualizarse».

«Es la primera línea en la lucha contra la violencia de género y la falta de inversión en ella compromete el éxito de las iniciativas que se llevan a cabo para erradicar esta lacra», concluyó el diputado regional del PP.

Salidas masivas

El SUP en la Región de Murcia ya alertó el pasado noviembre de que la carga de trabajo de esta unidad ha aumentado «exponencialmente» en los últimos años sin que se haya reforzado el número de agentes.

Según los datos del sindicato policial, los atestados gestionados por esta unidad pasaron de 1.100 en 2017 a 1.605 en 2024, lo que representa un incremento del 50%.

El SUP señaló que el incremento de atestados en la comunidad ha generado «graves consecuencias» entre los integrantes de la unidad, «incluyendo bajas psicológicas, crisis de ansiedad y la salida masiva de agentes», que cifró en doce bajas recientes.

El sindicato destacó la necesidad de reforzar la unidad mediante comisiones de servicio, atribuciones temporales u otras medidas recogidas en la normativa.