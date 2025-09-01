El PP regional defiende su apuesta por la seguridad frente a quienes «siembran discordia y división» a izquierda y derecha Los populares sitúan entre sus «grandes líneas» del curso político la vivienda, el empleo y las políticas de juventud. Tendrán que buscar el consenso en la Asamblea para reformar la Ley del Mar Menor, como acordó con Vox

Lázaro Giménez Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:39 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

El PP de la Región arranca el curso político, a la estela del Gobierno de Fernando López Miras, con la seguridad ciudadana con baluarte de sus políticas y dentro de unas «grandes líneas» en las que también incluye la vivienda, el empleo y la juventud. También lo hace con la exigencia al presidente Pedro Sánchez de que convoque elecciones generales y con la vista puesta en una Asamblea Regional donde tendrán que materializarse muchos de los acuerdos alcanzados con Vox para la aprobación del Presupuesto, entre ellas la reforma de la Ley del Mar Menor.

«Mientras el PP aumenta la seguridad de los ciudadanos, otros a izquierda y derecha siembran odio y división», aseguró este lunes su vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral, Joaquín Segado, al término de la primera reunión de septiembre del Comité de Dirección regional, presidida por Fernando López Miras. Para Segado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se ha tomado en serio la protección de los ciudadanos» y frente a eso, recordó el anuncio del presidente murciano el pasado jueves, cuando dio a conocer la estrategia 'Región de Murcia + Segura'. En la misma, se destinarán 120 millones de euros para mejorar las plantillas de Policía Local y modernizar sus recursos y dotarlos de nuevos medios.

Sobre las otras tres «grandes líneas» del PP, en el caso del decreto de vivienda asequible que se aprobará por parte del Ejecutivo autonómico, defendió que será una iniciativa que permitirá «facilitar el acceso a la vivienda, en especial a los jóvenes y a las clases medias, estimulando la promoción de vivienda en suelo público para ampliar la oferta».

En materia de empleo, destacó la tramitación como proyecto de ley del decreto de simplificación administrativa, que será para Segado «un instrumento valioso al servicio de las empresas y los ciudadanos». Sobre el último tema, el de las políticas orientadas a los jóvenes, consideró a este colectivo como «los grandes perjudicados y olvidados de las políticas de Pedro Sánchez», pero no adelantó ninguna medida concreta, más allá de considerar «fundamental» poner en marcha actuaciones que ya se detallarán. «Vamos a ir poco a poco», según Segado.

En cuanto a la valoración del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aseguró Segado que «la credibilidad del Gobierno está por los suelos y solo queda un camino: la convocatoria de elecciones».

Actividad en la Asamblea Regional

Septiembre traerá también la vuelta a la actividad parlamentaria en la Asamblea Regional, donde además de tramitar el decreto de simplificación administrativa y el de vehículos VTC, el PP tiene que cumplir con algunas de las exigencias de Vox para aprobar al Ejecutivo de López Miras sus cuentas de este año. Una de ellas es la reforma de la Ley del Mar Menor, en la que el portavoz popular dice que hay consenso de todos los grupos en cuanto a que «la ley es mejorable». «Si hay acuerdo para poder modificarla, se llevará a la Cámara. Pero si no lo hay, no se llevará», respondió Segado. No se pronunció, sin embargo, sobre el cierre del centro de menores de Santa Cruz, que aseguró que es un asunto sobre el que tiene que responder la Comunidad, no el partido.

Ya mañana, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de ley para la condonación de la deuda autonómica. Para Segado, esto demuestra que «quien manda en España y decide la agenda del Gobierno es Puigdemont». Acto seguido, en todo caso, decía que «vamos a esperar para valorar la decisión cuando tengamos una publicación en el Boletín. Hasta entonces, todo lo que podemos hacer es especular sobre una cesión más al independentismo».