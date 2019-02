Postureo en la Asamblea A la Región le iría mucho mejor si los grupos parlamentarios consensuaran algunas de sus más llamativas iniciativas, en lugar de esperar a que los servicios jurídicos las tumben una y otra vez Encarnación Fernández. / ALEX JOAQUÍN GARCÍA CRUZ Domingo, 17 febrero 2019, 08:32

La proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, presentada por Ciudadanos, está condenada al fracaso. La reforma del Estatuto de Autonomía, promovida por el PP para que el Estado reconozca y pague a Murcia la deuda histórica derivada de la injusta financiación autonómica, no irá a ningún sitio. La agencia de prevención y lucha contra el fraude, patrocinada por Podemos, terminará en papel mojado. La reforma de la ley de Transparencia y Participación Ciudadana, propugnada por el PSOE, tampoco saldrá adelante.

En la Asamblea Regional se oye últimamente ruido, mucho ruido, como en la canción de Sabina (a quien Dios guarde otros setenta años). Y es una pena, porque, de prosperar todas estas iniciativas, la Región avanzaría en transparencia de la vida pública, obtendría una buena parte de los recursos que tanto necesita para costear la sanidad y la dependencia, y se dotaría, en definitiva, de una Administración más eficiente. No es poco. Sin embargo, lejos de aunar esfuerzos, los grupos parlamentarios prefieren estrellarse por separado con propuestas como estas, llamativas -e importantes- pero, paradójicamente, sin recorrido normativo alguno. De lo que se trata es de ponerse la medalla, sobre todo ante un horizonte electoral cercano. Da igual que los partidos caigan en el 'dilema del prisionero', el problema de la teoría de juegos que analiza la incomprensible conducta humana que se produce cuando dos o más personas se niegan a colaborar entre sí incluso si su actitud atenta contra su propio interés o contra el interés general.

No está en discusión la buena voluntad de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, dado que el beneficio partidario que persiguen es más que legítimo en democracia. Incluso un cierto filibusterismo sería admisible. Va de suyo. Lo que sorprende es su empeño en saltar el muro infranqueable de los servicios jurídicos de la Asamblea, que han tumbado todas estas y otras muchas propuestas, en unos casos por su ligereza formal y en otros porque trasgreden la legislación básica del Estado, sacrosanto lugar vedado para un parlamento autónomo. El ejemplo más reciente de una iniciativa refutada por su superficialidad (simpleza que es inversamente proporcional a su hondura electoralista) es la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Autonomía, formulada por el PP y rechazada por las letradas de la Asamblea en un dictamen más contundente imposible: «... carece de contenido normativo y, por tanto, de valor jurídico alguno. Por lo que, y a pesar de su inclusión en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, tendría un contenido dogmático y meramente declarativo, sin efecto jurídico vinculante». Lástima, porque una reforma estatutaria no se aborda todos los días, y porque con esta proposición se podría haber logrado nada menos que un cheque estatal de 7.000 millones de euros para las magras arcas regionales, siempre, claro, que la reforma llegara después hasta Madrid consensuada por las cuatro fuerzas políticas, con el fin de garantizar mínimamente la validación por el Congreso de la reclamación de la deuda histórica, algo en sí mismo sumamente razonable y en lo que todos asienten. Pero no hay acuerdo. Otra vez el dilema del prisionero.

Alto ahí PSOE. Proposición de ley de reforma de la ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana. PSOE y Podemos. Proposición de ley de reforma de la ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda, y de la ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios. Ciudadanos. Proposición de ley sobre competencia y funciones de los profesionales de enfermería. PSOE y Podemos. Proposición de ley de modificación de la ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia. Podemos. Proposición de ley de aprobación de las normas reguladoras y establecimiento del procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos en centros privados. Podemos. Proposición de ley de regulación del uso de técnicas de fractura hidráulica o 'fracking'. Podemos. Proposición de ley de creación de la agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. PSOE y PP. Proposición de ley de régimen jurídico de las ITV. PP. Proposición de ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (Arca). PP y Ciudadanos. Proposición de ley de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad. Ciudadanos (pendiente de dictaminar). Proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción. Pendiente de dictaminar. Proyecto de ley de coordinación de las policías locales (remitido por el Consejo de Gobierno). Pendiente de dictaminar. Anteproyecto del Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo (remitido por el Consejo de Gobierno).

Tampoco necesitaron los servicios jurídicos de la Asamblea emplearse a fondo para frenar una propuesta de Podemos que instaba al Gobierno de López Miras a regular los conciertos educativos, pese a quedar meridianamente claro, hasta para un profano, que los conciertos forman parte de la legislación básica del Estado en materia educativa. El grupo de Óscar Urralburu acaba de toparse también con las letradas de la Cámara al propugnar la creación de una agencia antifraude, que PP y Ciudadanos ya votaron en contra en 2018 y que ahora se ve devuelta a los toriles de nuevo, esta vez porque, según el informe de los servicios jurídicos, la proposición de ley recoge atribuciones que competen a los juzgados, la Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, amén de que su pretendida adscripción a la Asamblea Regional resulta incompatible con la doble función de la Cámara, la legislativa y la de control del Ejecutivo.

La misma suerte -un alegato jurídico adverso- correrá la proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, firmada por Ciudadanos y asumida con entusiasmo por la presidencia del Consejo Regional de la Transparencia, que, no obstante su naufragio seguro, merece una lectura menos apresurada. Al parecer, el articulado guarda similitudes con la tesis doctoral de José Luis Ros, concejal de San Pedro del Pinatar y politólogo especializado en transparencia, que acaba de dimitir como secretario de Comunicación de Ciudadanos arguyendo su dedicación actual a «varios proyectos profesionales en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la corrupción». El cese sorprendió en ámbitos políticos por la proximidad de las elecciones y el porvenir venturoso que se vislumbraba para su joven protagonista en el seno de Ciudadanos. Lo de menos es que la Asamblea haya remitido la proposición al Consejo de Gobierno debido a que implica gasto presupuestario; a su regreso a la Asamblea, le espera (presuntamente, conviene precisar) un dictamen jurídico que la echa por tierra, entre otros motivos porque obliga a todos los ayuntamientos a suscribir convenios con el Consejo de la Transparencia, en una evidente extralimitación normativa. De confirmarse el revolcón, estaremos ante otra oportunidad perdida para cambiar por cristales las paredes opacas de la Administración. Pero lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Hay más propuestas con tacha jurídica arrojadas a la papelera, o bien guardadas en el cajón, en tal caso a la espera de enmiendas que las subsanen. Pero ninguna de ellas seguirá su tramitación sin el visto bueno del equipo de cuatro mujeres que dirige Encarnación Fernández de Simón Bermejo, letrada mayor y secretaria general de la Asamblea Regional, gobernanta de la casa, jefa de los funcionarios de la Cámara, severa, indomable, 'poli malo' de los grupos parlamentarios, cualificada ponente dentro y fuera de España, presidenta de la asociación nacional de letrados de los parlamentos autónomos, irreductible en sus dictámenes y, para algunos de los diputados (que 'sottovoce' así lo confiesan), una almidonada funcionaria que les corta el vuelo.

Solo una vez se han atrevido los grupos a votar una iniciativa soslayando un informe contrario de Encarna Fernández . Fueron PP y Ciudadanos, para aprobar la ley de Aceleración Empresarial, que fue llevada después por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional. Las recientes jornadas de juristas celebradas en la Asamblea Regional revalidaron el prestigio profesional del que gozan en el ámbito parlamentario la letrada mayor y su equipo, que ha ganado todos los contenciosos interpuestos contra sus resoluciones (pagos de costas incluidos), con la única excepción de una derrota parcial en el Constitucional a propósito de la ley de vivienda.

Encarna Fernández de Simón Bermejo, se llama. Los grupos la temen, sobre todo cuando la ven llegar con semblante grave aventando la fotocopia de una proposición de ley: «¡Esto no lo firmo yo!».