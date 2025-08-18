El Plan de limpieza de barrios y pedanías de Murcia comienza en Espinardo La primera intervención incluye tratamientos en la red de alcantarillado y refuerzo en el control de plagas en el barrio del Espíritu Santo

El Ayuntamiento de Murcia puso en marcha, este lunes, un Plan Integral de Limpieza en Barrios y Pedanías, con el objetivo de realizar actuaciones extraordinarias en todo el municipio. El inicio de la primera intervención de este programa incluye tratamientos en la red de alcantarillado y labores de detección de posibles focos reforzar el control de plagas en el barrio Espíritu Santo de Espinardo, con el objetivo de incrementar la eficacia de las actuaciones frente a cucarachas, roedores y mosquitos.

Desde las 5.30 horas, y siguiendo el protocolo de prevención frente al estrés térmico y los golpes de calor, se desplegaron medios mecánicos y humanos adicionales para ejecutar tareas como barrido y baldeo de calles, limpieza y mantenimiento de contenedores y papeleras, retirada de muebles y enseres de la vía pública, desbroces e hidrolimpieza de puntos conflictivos. Para ello se cuenta con tres operarios de barrido manual; cuba de baldeo de 9 metros cúbicos con dos operarios; un operario de desbroce; un equipo pulpo y un recolector de carga trasera para retirada de enseres, así como equipos específicos para mantenimiento de papeleras, hidrolimpieza de jardines, mantenimiento de contenedores y limpieza de zonas verdes.

Las actuaciones previstas contemplan trabajos de desratización y desinsectación en el alcantarillado, así como inspecciones de imbornales con aplicación de tratamientos larvicidas contra mosquitos. Estas tareas se complementarán con intervenciones correctivas derivadas de incidencias comunicadas por la ciudadanía, un aspecto fundamental para garantizar una respuesta rápida y eficaz. En este sentido, el Ayuntamiento, en coordinación con PreZero y la empresa adjudicataria Lokímica, actúa de forma inmediata para prevenir la proliferación de plagas. Los avisos se resuelven en un plazo máximo de 48 horas, reduciéndose a 12 horas para los muy urgentes.

Durante la temporada estival, la actividad de control se intensifica. Así, desde el pasado 28 de julio hasta el 5 de agosto, se desarrolló una campaña de control en el subsuelo, jardines y otras zonas verdes. En esta nueva fase, se incrementarán las inspecciones y se aplicarán tratamientos adicionales de desratización y desinsectación en el alcantarillado. Además, se instalarán estaciones portacebos para el control de roedores en áreas verdes y solares municipales, y se llevarán a cabo inspecciones mensuales para el control de mosquitos.

En 2024 se produjeron un total de 387 avisos por mosquitos, de los que solo el 28% correspondían a espacios públicos en los que puede actuar el Ayuntamiento, el resto se produjeron en espacios privados. El plan de choque incluye también acciones de sensibilización ciudadana, con la instalación de una carpa informativa para ofrecer a los vecinos detalles sobre los trabajos en curso y proporcionar recomendaciones para prevenir plagas en el ámbito privado. Asimismo, se prevé la celebración de reuniones con presidentes de comunidades de vecinos de Espinardo, con el fin de explicar las actuaciones realizadas y abordar la importancia de la higiene en zonas comunitarias y exteriores.

Por su parte, Pilar Torres ha avanzado que, como medida complementaria, se distribuirán trípticos informativos con pautas preventivas contra cucarachas, roedores y mosquitos, dirigidos a la ciudadanía para reforzar las acciones de control en el entorno doméstico y comunitario. «Con este plan queremos ofrecer a los vecinos de Espinardo más seguridad y tranquilidad en su día a día», explicó la edil de Bienestar Social Familia y Salud. Para ello, «la coordinación entre servicios es fundamental para dar una respuesta eficaz y evitar la proliferación de plagas en los entornos urbanos» concluyó Torres.