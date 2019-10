Los pescadores se niegan a colaborar con la Comunidad porque «llevan 30 años sin oírnos» Agentes ambientales observan los peces muertos extraídos ayer del Mar Menor. / Vicente Vicéns / AGM Se niegan a mover sus barcas, explicó Jesús Gómez, patrón mayor de la cofradía, «porque el Gobierno regional está incumpliendo las once medidas medioambientales que protegen el Mar Menor desde hace 30 años» MARTA SEMITIEL Lunes, 14 octubre 2019, 07:57

La desesperación se ha apoderado de los 150 pescadores que forman parte de la cofradía de San Pedro del Pinatar. Están hastiados, cabreados, tristes, molestos. Tanto, que ayer declinaron colaborar con los trabajos de oxigenación que la Comunidad está llevando a cabo en la laguna. Trabajos recomendados por los científicos con el afán de mover las aguas y que eso ayude a regenerar el oxígeno, pero que los pescadores consideran «poco efectivos y más enfocados a salvar la opinión pública».

Se niegan a mover sus barcas, explicó Jesús Gómez, patrón mayor de la cofradía, «porque el Gobierno regional está incumpliendo las once medidas medioambientales que protegen el Mar Menor desde hace 30 años, y estamos ya un poco cansados. Llevamos décadas avisando, pero ya nos ha explotado la bomba. Así que empezaremos a movilizarnos, porque 150 familias de pescadores se quedan sin sustento», dijo, y añadió que ellos se muestran «escépticos» a que haya sido la DANA la causante de este episodio. Creen que «el colapso del Mar Menor puede haber coincidido con un vertido puntual procedente de una infraestructura de la zona».

Además de los trabajos de oxigenación de la laguna, por los que Medio Ambiente les ofreció remuneración, el consejero Antonio Luengo les pidió, en persona y por carta, que los ejemplares muertos que recojan con sus redes se trasladen a la lonja para que puedan ser examinados y retirados. En esa labor, «colaboraremos en lo que podamos», continuó Gómez. Desde la Consejería insisten en que la situación requiere «que todos rememos en la misma dirección». Aseguraron no entender muy bien las razones por las que los pescadores se niegan a colaborar y añadieron un resignado «esperamos que recapaciten».

«El mercado no responde»

El cabildo celebra hoy una asamblea con todos los miembros que forman parte de la cofradía, «para indicarles las posturas que vamos a adoptar», dijo Gómez. Posturas que giran en torno a «depurar responsabilidades políticas».

Sobre una posible limitación de la pesca para recuperar la fauna, espetó que «da igual que la Consejería prohíba la venta o la pesca, para nosotros ya no hay salida, porque el mercado ya no responde». Por eso, concluyó, «pediremos medidas compensatorias desde el minuto cero, que es ya». La Consejería no declinó compensarles por las pérdidas que vaya a tener el sector y confirmó que «ya se les ha ofrecido pagarles» por los ejemplares que recojan muertos.