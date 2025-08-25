Los perros que mordieron a un menor en San Javier acumulan otros dos ataques previos El Ayuntamiento retirará «de forma inminente» a los dueños estos canes potencialmente peligrosos en una medida pionera en el municipio

Los perros que atacaron la semana pasada a un menor de 13 años en una calle de San Javier ya acumulan un historial demasiado largo. Estos canes -dos dogos argentinos y un pastor belga malinois- se habían visto implicados en otros dos ataques previos, según explicaron fuentes municipales. Ante esta situación, el Ayuntamiento ya ha impuesto a los dueños de estos canes considerados perros potencialmente peligrosos (PPP) dos sanciones -de 700 y 1.500 euros- por carecer de la autorización especial que se requiere para su tenencia. Tras este último ataque y conforme al avance del procedimiento administrativo, confirman las fuentes, su retirada se producirá de manera «inminente».

El ataque a un adolescente de 13 años el pasado jueves en una calle del municipio fue el último hito de un expediente sancionador que el Consistorio inició respecto a los propietarios de estos animales el año pasado. En 2024, explican las fuentes, se inició un primer procedimiento al morder los animales a un vecino. Al comprobar que los propietarios no acreditaban la autorización para estos canes, se impuso una primera sanción leve, con una multa de 700 euros.

Varias multas

El pasado abril estos animales volvieron a protagonizar un episodio violento al herir a un joven de 18 años que tuvo que ser trasladado al hospital Los Arcos con mordiscos en varias de sus extremidades. La dueña de la vivienda explicó en ese caso que el joven se había acercado a los animales para tocarlos y que estos se le habían abalanzado ante el celo de uno de ellos. El afectado, explicaron fuentes municipales, presentaba heridas e incluso algún desgarro en sus extremidades.

Con este nuevo ataque el Ayuntamiento inició un segundo procedimiento por infracción grave dada la reincidencia que derivó, explican las fuentes, en una segunda multa de 1.500 euros. Mientras tanto, el Consistorio seguía adelante con el trámite para retirar los animales a los dueños. En estos meses, además, los animales fueron decomisados en una operación por presunto tráfico de drogas que se realizó en ese domicilio, pero el juez instructor acordó a comienzos de este mes la devolución de los canes a los dueños. La concejal de Policía, Sanciones y Mercados, Alba Sánchez, autorizó a finales de esta semana esta medida, que se aplicará por primera vez en el municipio y que, remarca, será «inminente».