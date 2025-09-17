La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia antes del inicio de la jornada. CARM

Pedreño reivindica la economía social como modelo «que genera democracia» en un contexto de crispación política en Europa

López Miras destaca el trabajo del sector en la Región durante décadas en la segunda jornada de la Cumbre que se celebra en el Auditorio, que incluye este miércoles la presencia de siete ministros de la UE

David Gómez

David Gómez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:12

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, abrió este miércoles la segunda jornada de la Cumbre Europea de Economía Social 2025, que ... se celebra en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de la capital y que congregará hoy a siete ministros de distintos países de la Unión Europea -entre ellos la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y titular de Trabajo, Yolanda Díaz-, así como la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, la rumana Roxana Mînzatu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  2. 2 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  3. 3 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  4. 4 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  5. 5 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  6. 6 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  7. 7 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  10. 10

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pedreño reivindica la economía social como modelo «que genera democracia» en un contexto de crispación política en Europa

Pedreño reivindica la economía social como modelo «que genera democracia» en un contexto de crispación política en Europa