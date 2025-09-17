Pedreño reivindica la economía social como modelo «que genera democracia» en un contexto de crispación política en Europa

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, abrió este miércoles la segunda jornada de la Cumbre Europea de Economía Social 2025, que ... se celebra en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de la capital y que congregará hoy a siete ministros de distintos países de la Unión Europea -entre ellos la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y titular de Trabajo, Yolanda Díaz-, así como la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, la rumana Roxana Mînzatu.

«Que Murcia acoja una cumbre como ésta no es casualidad», afirmó el jefe del Ejecutivo regional, quien subrayó que se trata de «un reconocimiento al trabajo que esta tierra viene realizando desde hace décadas para consolidar un modelo económico diferente: un modelo que antepone a las personas y al territorio frente a la lógica exclusiva del beneficio inmediato».

Miras subrayó la gran oportunidad que supone celebrar esta cumbre en un momento en el que la Unión Europea está evaluando su Plan de Acción de Economía Social hasta 2030 y el Marco Financiero Plurianual, procesos que «van a marcar el futuro de nuestras empresas y organizaciones en la próxima década. Por eso, los debates que se están desarrollando aquí son tan relevantes».

En referencia al futuro del sector, López Miras resaltó que este modelo es «empleo de calidad, cohesión social y sostenibilidad», y por ello, «estamos convencidos de que la Europa del mañana debe construirse sobre los cimientos de la economía social».

El presidente puso sobre la mesa datos que reflejan la posición de la Región de Murcia como referente en esta parcela económica, como que «somos líderes en España en creación de cooperativas por habitante» o que «sólo en los últimos diez años hemos constituido más de 1.700 empresas de economía social, casi 600 de ellas en el periodo 2021-2024, coincidiendo con la vigencia del V Pacto de Economía Social».

En ese sentido, el sexto Pacto de la Economía Social, recientemente firmado, cuenta con una dotación de 55 millones de euros, lo que supone un incremento del 129 por ciento con respecto al pacto anterior. Su objetivo central durante el periodo de vigencia 2025-2028 es crear más de 6.000 empleos de calidad, y recoge entre sus medidas la apuesta por nuevas actividades económicas.

Así, aunque los sectores agrícola y educativo siguen siendo los principales ámbitos de la economía social en la Región, «este modelo se abre paso con fuerza en la digitalización, la innovación tecnológica, la economía de los cuidados o la transición verde», explicó el presidente.

«En el centro de los debates estratégicos»

Por su parte, el murciano Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes y de Social Economy Europe, resaltó la necesidad de que la economía social «esté en el centro de las políticas y de los debates estratégicos de Europa», especialmente, según advirtió, «en este momento donde los cambios geopolíticos, los aranceles, la situación crispada de la política está generando desencuentros y desafecciones».

Pedreño apuesta por un modelo que «genere solidaridad, democracia y participación», que defienda «el valor de las personas en cada momento, la calidad del empleo, que es el que proporcionan unas empresas donde las personas es lo importante». El objetivo, ha dicho, es que la economía social, «sea el motor del futuro de Europa».

El presidente de Cepes recalcó que la cumbre concluirá en la tarde con los Premios Europeos de la Economía Social, un evento que reunirá a más de 600 personas en el Auditorio y en el que se reconocerán a empresas «innovadoras, decisivas y líderes en algunos de los sectores importantes», tales como vivienda, educación, energía, innovación, inclusión.