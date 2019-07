Unidad x Alguazas denuncia que el alcalde llama a su portavoz «payaso y cobarde» El alcalde de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez, en una imagen de archivo. / LV Las acusaciones se han lanzado durante la celebración del Pleno municipal, en el que se ha acordado que los ediles no cobren por su labor MIGUEL LAJARÍN Jueves, 11 julio 2019, 20:38

Unidad x Alguazas (UxA) denuncia que el alcalde, Blas Ángel Ruipérez, ha llamado «cobarde» y «payaso» al portavoz de la formación independiente, José Gabriel García, en la mañana de este jueves, durante la celebración del Pleno de organización. El partido de García critica «la actitud chulesca» del regidor, y asegura que el primer edil «ha ido a más al intentar echar del Pleno» al portavoz de UxA, mientras este «le estaba recordando que su intención era duplicarse el sueldo».

Por su parte, el regidor socialista desmintió la acusación de UxA y señaló que «solo he dicho que PP y UxA tienen una actitud de cobardía por no trabajar para mejorar el municipio». Según Blas Ángel Ruipérez, los dos partidos de la oposición han creado «un binomio PP-UxA y se reparten las tareas de cara al Pleno». El edil socialista asegura que «José Gabriel García se encarga de la portavocía del grupo, de la preparación de escritos, de los argumentos demagógicos y de los insultos». A su vez, Silvia Ruiz, del PP, es según Ruipérez la encargada de «ratificar las palabras de su portavoz y de mostrarse quejosa cuando le dicen algo que no le gusta». De este modo, el PSOE de Alguazas quiere dejar claro que «la oposición piensa que cuanto peor vayan las cosas, mejor les irá a ellos» y que los concejales del Partido Popular y de Unidad x Alguazas «van a trabajar para obstruir en todo lo posible la labor de los seis concejales socialistas».

Ante la acusación de que Blas Ángel Ruipérez intentó en la mañana de este jueves expulsar del Pleno municipal al edil de UxA, el regidor aclaró que «no he intentado echar del Pleno a García» y que solo le llamó la atención «en la moderación del debate dos veces». Sobre la descalificación de «payaso», asegura Ruipérez que «le avisé de que debía dejar de hacer el payaso porque estaba dando voces», durante la finalización de la asamblea plenaria.

La sesión plenaria aprobó un acuerdo de retribuciones, con el que los ediles acordaron no cobrar. El Pleno, además, aprobó con los votos en contra del PSOE, dos mociones conjuntas presentadas por los populares e independientes, que según García, «servirán para hacer trabajar al equipo de gobierno».

Este jueves también se aprobó la celebración de un pleno ordinario al mes, excepto en agosto, y la creación de hasta siete comisiones especiales nuevas, además de las tres informativas que se venían desarrollando. Las comisiones especiales que se crean son la de Sugerencias y Reclamaciones, Seguridad Ciudadana y Policía Local, Bienestar Animal y Pedanías, Reglamentos y Ordenanzas, Contratación, Ayudas y Subvenciones; Personal y Empleo, y Servicios Sociales y Lucha contra la Pobreza. El PSOE votó en contra de ambas propuestas. El portavoz de UxA explicó la motivación de crear estas nuevas comisiones, «nos vemos obligados a exigir más sesiones plenarias y comisiones especiales para poder fiscalizar los órganos de gobierno ante la falta de transparencia e información, la opacidad y la mala gestión del gobierno local en muchas áreas. Nuestros votantes reclaman soluciones para Alguazas, y es nuestra obligación dárselas», añadió.