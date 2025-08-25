Tres heridos en un accidente múltiple en la autovía A-7 a la altura de Librilla Los afectados, de carácter leve, fueron trasladados a La Arrixaca

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 21:23 Comenta Compartir

Tres personas resultaron heridas este lunes por la tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-7, a la altura del municipio de Librilla. A las 18.20 horas, el 112 recibió el aviso del siniestro, en el que estuvieron implicados cuatro automóviles.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. El personal sanitario atendió a tres heridos leves: un varón de 32 años y dos mujeres de 35 y 69 años. Posteriormente, todos ellos fueron trasladados en una ambulancia no asistencial al Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca.