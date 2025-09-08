El sistema de videovigilancia de La Unión permite investigar un hurto, un vertido y un atropello

Apenas ha pasado un mes desde que el Ayuntamiento de La Unión pusiera en marcha la fase inicial de un sistema de videovigilancia 'inteligente' en ... el municipio, y ya hay muestras de la utilidad que tiene esta tecnología en la resolución de casos a priori complicados. Un portavoz de la Policía Local del municipio unionense explicó a LA VERDAD que las imágenes y los datos horarios obtenidos por estas cámaras «no tienen como fin perseguir al ciudadano para poner multas, sino contribuir a reforzar la seguridad mediante la prevención y la investigación de situaciones que presentan suficiente gravedad y que de otra manera sería casi imposible».

Así, desde que las cámaras empezaron a funcionar hace tres semanas, en concreto, están activas desde el pasado 21 de agosto, la información aportada ha propiciado la apertura de tres investigaciones sobre el atropello de un perro, un hurto en un comercio de la localidad y un vertido parcial de la mercancía que transportaba un camión. En el primer caso, una patrulla de la Policial Local encontró a un perro malherido cerca de la rotonda de la Cruz Roja, en la antigua carretera nacional 332 en dirección a El Algar. Las imágenes de la cámara existente en ese punto no captaron el atropello, pero permitieron identificar a varios vehículos sospechosos que circulaban rápido unos minutos antes de que los agentes se encontrarán al can. La fase de investigación está en marcha y «en breve» podrían producirse resultados, según indicaron desde la Policía municipal.

Respecto al hurto, sucedió en un comercio de la calle Mayor, y junto con la descripción dada por los testigos, los agentes inspeccionaron las imágenes de las cámaras situadas en la entrada a La Unión desde Cartagena y en otro tramo de la calle Mayor, para averiguar si el individuo se desplazaba a pie o por el contrario habría utilizado un vehículo a su llegada y en la posterior huida después de sustraer un producto. Las pesquisas para identificar al ladrón aún están en marcha.

El Consistorio instalará más dispositivos en «otras zonas sensibles» de la localidad para incrementar la seguridad

La tercera investigación que se ha abierto gracias a las videocámaras es acerca de un vertido parcial de la mercancía de un camión cuando discurría por la rotonda junto al colegio Sabina Mora. En este caso la localización del infractor fue más sencilla porque las cámaras de ese emplazamiento registraron el incidente y los agentes han abierto un expediente sobre el posible incumplimiento de las medidas de seguridad del vehículo.

En Roche y Portmán

Las cámaras de videovigilancia están, de mometo, operativas en ocho puntos estratégicos del municipio, incluyendo las pedanías de Roche y Portmán, «con el objetivo de aumentar la seguridad ciudadana y facilitar la investigación de accidentes de tráfico, principalmente», subrayó el alcalde Joaquín Zapata.

Sin embargo, el regidor apuntó que « los resultados de este primer mes están demostrando que serán muy útiles y eficaces para obtener pistas o directamente resolver todo tipo de incidencias o sucesos». Insistió en que el objetivo de las cámaras «no es poner multas, sino contribuir a que todos nos sintamos más seguros».

En cada localización hay dos cámaras asistidas por inteligencia artificial, «lo que permite recabar datos obtenidos de vehículos sin necesidad de un visionado completo, tan solo introduciendo parámetros en un motor de búsqueda, como, por ejemplo, la matrícula», indicó el primer edil. Zapata anunció que estas ocho localizaciones pronto serán más, dentro de un plan «para otras zonas sensibles del municipio».