Un agente de la Policía Local vigila el tráfico junto a las cámaras instaladas en la rotonda del polideportivo. LV

El sistema de videovigilancia de La Unión permite investigar un hurto, un vertido y un atropello

La Policía Local gestiona estas cámaras de control, que funcionan desde hace tres semanas en puntos estratégicos del municipio

S. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:08

Apenas ha pasado un mes desde que el Ayuntamiento de La Unión pusiera en marcha la fase inicial de un sistema de videovigilancia 'inteligente' en ... el municipio, y ya hay muestras de la utilidad que tiene esta tecnología en la resolución de casos a priori complicados. Un portavoz de la Policía Local del municipio unionense explicó a LA VERDAD que las imágenes y los datos horarios obtenidos por estas cámaras «no tienen como fin perseguir al ciudadano para poner multas, sino contribuir a reforzar la seguridad mediante la prevención y la investigación de situaciones que presentan suficiente gravedad y que de otra manera sería casi imposible».

