El alcalde de Alguazas: «No voy a quitar el poste de la acera» Blas Ángel Ruipérez. / j. carrión Blas Ángel Ruipérez asegura que un mástil, que sostenía una señal de tráfico y no cumple función alguna, «no molesta a los viandantes», pese a las quejas de los vecinos JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:02

«No voy a quitar el poste. Me da igual que salga cincuenta o cien días en la Chincheta», la sección de denuncias ciudadanas de 'La Verdad'. Esas fueron las palabras pronunciadas ayer por el alcalde de Alguazas, Blas Ángel Ruipérez (PSOE), en relación a las quejas de los vecinos por un mástil que sostenía una señal de tráfico a la entrada al municipio y que permanece ahí, provocando molestias a los viandantes de la zona. Hace 24 días que los vecinos se pusieron en contacto con este diario sin que el gobierno local haya dado todavía una solución al problema planteado por vecinos de Alguazas.

El poste se encuentra en plena acera de la carretera de Molina, en la N-344, a la entrada a Alguazas. «Eso no es una zona de paso de gente. El Ayuntamiento está trabajando, como siempre. Unas veces nos equivocamos, y otras, no. Pero esa señal no molesta ni entorpece a nadie, y no la vamos a quitar», manifestó el regidor en tono desabrido. Hace casi un mes, cuando este diario se puso en contacto con el Ayuntamiento, Ruipérez puntualizó que la señal de tráfico, con una limitación de velocidad, se había retirado debido a que ya no era necesaria en la vía. «Hay otra señal idéntica en la otra acera que cumple con la misma función», apuntó entonces el primer edil. Los vecinos exigen al alcalde que retire ese poste si no va a sostener una señal.