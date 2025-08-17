Los parajes de Cerrico y Coloraos de Abanilla acogerán un nuevo complejo turístico El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso de información pública del proyecto

Claudio Caballero Domingo, 17 de agosto 2025, 21:00

El Ayuntamiento de Abanilla ha puesto en marcha el proceso de información pública tras la solicitud de la mercantil Agrícola Cítricos del Mediterráneo S.L. para la construcción de un hotel rural en el municipio que aliviaría la escasez de plazas hoteleras que sufre actualmente esta zona de la Región.

Este nuevo complejo turístico, que se verá complementado con un centro de convenciones, se ubicará en los parajes Cerrico y Coloraos, en varias parcelas del polígono 27. Contará con terrazas, bancales, jardines, zonas de paseo, miradores, pérgolas y aparcamientos, según han informado fuentes de la promotora de los que se hace eco el expediente inicial del proyecto publicado por el Boletín Oficial (Borm), y que permanecerá expuesto durante veinte días hábiles para que vecinos y entidades puedan presentar alegaciones.

No es este el único proyecto urbanístico que se está promoviendo en Abanilla en los últimos días, puesto que la promotora Abasol S.L. ha iniciado la formulación del avance del Plan Parcial del Sector ZR 33 Los Baños, donde se construirá una nueva urbanización con viviendas. Este documento, aprobado en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local el pasado 18 de julio, abre un plazo de información pública de un mes. Los interesados podrán consultar los detalles en la Oficina Técnica Municipal o en la web oficial del Consistorio.