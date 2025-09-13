La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Padres de alumnos de la guardería municipal de Librilla recogen firmas contra la subida de la cuota

Paco Espadas

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:38

Un grupo de padres de usuarios del servicio municipal de guardería de Librilla, que se presta en un centro de conciliación gestionado por una empresa privada, han iniciado una campaña de recogida de firmas contra la subida de la cuota mensual. Solicitan al Ayuntamiento que busque una solución justa y equilibrada, «que permita a todas las familias seguir haciendo uso de la Escuela Infantil, sin que el precio suponga una barrera».

«Hay familias que han tenido que dejar de llevar a sus hijos y buscar otras opciones», indicaron fuentes de este colectivo a LA VERDAD. Y destacaron que se ha pasado de cobrar 83 euros por usuario y mes a 243 euros.

Desde el Ayuntamiento de Librilla recordaron que la corporación municipal se encuentra inmersa en el proceso par regularizar el servicio de guardería, que se presta en un edificio municipal por parte de una empresa privada.

La alcaldesa, María del Mar Hernández, aseguró que se encontró las arcas con un millón de euros menos, «gastados por la anterior corporación y con un déficit de 50.000 euros, ya que el anterior gobierno no pagó parte de las facturas».

Déficit de otra corporación

«El centro lleva funcionando desde el año 2020 sin contrato», aseguró a este diario la primera edil. Y apuntó que los padres de los niños que acuden a esta escuela infantil están informados de la situación.

La primera edil agregó que el Consistorio sacó recientemente dicho contrato a licitación pública de nuevo, para mejorar las condiciones en las que se presta el servicio. La anterior licitación fue recurrida por la empresa que se ocupa en la actualidad de gestionar la guardería.

«Queremos regularizar este contrato, en especial por trabajar con niños», aseveró la alcaldesa. Y dejó claro que este centro no se va a cerrar y que el Ayuntamiento continuará costeando parte de los costes de este servicio público.

