Operarios del servicio de recogida de basuras y limpieza de Fuente Álamo en una imagen de archivo. S. S.

La oposición tumba en Fuente Álamo el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza urbana

Vox y Cifa ven el pliego «sobrevalorado», por sus casi 12 millones en cinco años, mientras que el PSOE critica que «genera inseguridad jurídica»

S. S.

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:30

Con el contrato de FCC caducado desde julio de 2023, el gobierno local en minoría de Fuente Álamo (PP) prorrogará con esta mercantil por un ... nuevo período indeterminado la prestación del servicio de recogida de basura y limpieza urbana. Lo hará porque el Pleno rechazó con los votos a favor de los populares y en contra de PSOE, Vox y Ciudadanos Villa de Fuente Álamo (Cifa), la aprobación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que han de regir la nueva licitación pública.

