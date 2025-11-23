La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Encendido navideño en Archena este domingo por la noche.

Luz, música y Disney para inaugurar la Navidad en Archena

La artista Marta Saorín puso voz y música a este espectáculo

LA VERDAD

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Archena dio la bienvenida a la Navidad este domingo por la noche con un acto multitudinario celebrado en la Plaza del Ayuntamiento, donde cientos de vecinos y vecinas se reunieron para presenciar el encendido oficial del alumbrado navideño y conocer el amplio programa de actividades que animará el municipio durante las próximas semanas.

El acto comenzó con un cuento protagonizado por una madre y sus hijas, que mostraba cómo la magia de la Navidad puede transformar cualquier hogar. En la historia, la madre intenta decorar la casa para las fiestas, pero sus hijas, inicialmente desinteresadas, se niegan a ayudar. Todo cambia cuando las jóvenes escuchan música navideña lo que despierta en ellas la ilusión y los valores propios de estas fechas. Juntas, madre e hijas comienzan a adornar su hogar, recordando la importancia de compartir, colaborar y mantener viva la magia navideña.

El cuento concluye cuando ambas, ya unidas por el espíritu navideño, se dan cuenta de que la magia no debe quedarse solo en su casa, sino iluminar todo el pueblo.

En ese momento, la alcaldesa, Patricia Fernández, pulsó el simbólico botón que activó el encendido de las principales calles y plazas de la ciudad.

Patricia Fernández pulsó el simbólico botón que activó el encendido navideño.

Fernández tomó la palabra para felicitar a todos los asistentes y desearles una feliz Navidad, «estos días son especiales porque nos invitan a reencontrarnos, a cuidar a nuestra familia, a disfrutar de lo que somos como pueblo. Os animo a vivir intensamente esta época tan mágica y a participar en todas las actividades que hemos preparado con tanto cariño. Feliz Navidad, Archena».

La artista Marta Saorín puso voz y música a este arranque navideño, acompañada por una puesta en escena envolvente de luz y sonido al que se sumaron los personajes Disney que hicieron su aparición para saludar a los archeneros más pequeños.

Programa navideño: Inauguración Belén municipal el 5 enero

El Ayuntamiento ha preparado un calendario con actividades culturales, infantiles, deportivas y gastronómicas que se desarrollarán durante los meses de diciembre y enero. Entre los eventos más destacados se encuentran: 5 de diciembre, inauguración del Belén Municipal en el Jardín de Villarrías. El día 11, apertura de la Fábrica de Juguetes, uno de los espacios más visitados por las familias.

El 12, celebración del Mercadillo Navideño, con puestos de artesanía, gastronomía y actividades de animación. El 14 de diciembre será la recepción del Cartero Real, que recogerá las cartas de los niños y niñas del municipio. Y el 21 el gran desfile de Papá Noel por las principales calles de Archena.

Del 26 al 30 de diciembre, Semana Gastronómica con la «Burger Week». El domingo 28 de diciembre tendrá lugar la carrera popular San Silvestre 'Andrés Rodríguez', cita deportiva consolidada en la localidad. Y ya en enero, el día 2 se inaugurará la Posada de los Reyes Magos, donde las familias podrán interactuar con emisarios reales y el día 5 la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que cerrará la programación navideña.

