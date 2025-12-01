El lugar desde donde se arrojaron los vertidos mineros a Portmán será visitable El Ayuntamiento adjudica por 56.454 euros los trabajos para el acondicionamiento del sendero de 'Los Chorros'

El Ayuntamiento de La Unión ha adjudicado por 56.454 euros los trabajos para la mejora del sendero hacia 'Los Chorros' de Portmán. De estas forma, los visitantes podrán visitar el lugar desde donde se arrojaron los vertidos mineros a la Bahía.

El plazo de ejecución de las obras será de entre seis y ocho meses, informaron fuentes municipales. El itinerario que se va a acondicionar mide 1,55 kilómetros, desde el antiguo puerto hasta la entrada del túnel del Cabezo de la Galera.

Las obras consisten en la limpieza y el desbroce del trazado, reducción de pendiente, adecuación del firme, construcción de un cordón de piedra natural en el borde del sendero, señalización, eliminación de plantas exóticas, instalación de vallado de seguridad y consolidación de un tramo de la tubería del lavadero Roberto, así como la adecuación de la entrada al túnel y el antiguo polvorín.

La actuación se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Portmán.