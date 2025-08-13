Herido leve un joven en el tercer encierro de Blanca El novillo lo levantó a más de un metro de altura, causándole heridas en la rodilla izquierda

Miércoles, 13 de agosto 2025

Un joven de Cieza, menor de 20 años, resultó herido leve en el tercer encierro de la feria taurina de Blanca, que congregó a 4.000 personas en el recorrido de casi novecientos metros.

El joven trataba de cruzar la calle y no se percató de la llegada de uno de los novillos del encierro, de la ganadería de Herederos de José María Aristrain de la Cruz y Aguadulce, que lo alcanzó y lo levantó a más de un metro de altura, causándole heridas en la rodilla izquierda. Se le pusieron varias grapas en una ceja y salió con su propio pie de la enfermería.

El encierro se retrasó casi 40 minutos porque «uno de los novillos se rompió un pitón en el desembarco en la noche de pasado martes, y hubo que esperar a la llegada de otro», según relató el concejal de Festejos, Jesús Cano.

La salida del corral de Barrionuevo fue muy lenta, pues primero salieron tres cabestros a los que siguió un solo astado, que terminó regresando al corral. Cinco minutos más tarde aparecieron los cuatro novillos de más de 400 kilos y otros cuatro mansos, que protagonizaron vistosas y peligrosas carreras hasta su llegada a la plaza, cerca de la una del mediodía.

Entre los asistentes se encontraban los diputados Jesús Cano (PP) y Francisco Lucas (PSOE). Este jueves se celebrará el cuarto encierro también por la Gran Vía a las tres de la tarde.

