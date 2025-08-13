La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los participantes en el encierro, alcanzado por un novillo. J. A. Moreno

Herido leve un joven en el tercer encierro de Blanca

El novillo lo levantó a más de un metro de altura, causándole heridas en la rodilla izquierda

Jesús Yelo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:15

Un joven de Cieza, menor de 20 años, resultó herido leve en el tercer encierro de la feria taurina de Blanca, que congregó a 4.000 personas en el recorrido de casi novecientos metros.

El joven trataba de cruzar la calle y no se percató de la llegada de uno de los novillos del encierro, de la ganadería de Herederos de José María Aristrain de la Cruz y Aguadulce, que lo alcanzó y lo levantó a más de un metro de altura, causándole heridas en la rodilla izquierda. Se le pusieron varias grapas en una ceja y salió con su propio pie de la enfermería.

El encierro se retrasó casi 40 minutos porque «uno de los novillos se rompió un pitón en el desembarco en la noche de pasado martes, y hubo que esperar a la llegada de otro», según relató el concejal de Festejos, Jesús Cano.

J. A. Moreno

La salida del corral de Barrionuevo fue muy lenta, pues primero salieron tres cabestros a los que siguió un solo astado, que terminó regresando al corral. Cinco minutos más tarde aparecieron los cuatro novillos de más de 400 kilos y otros cuatro mansos, que protagonizaron vistosas y peligrosas carreras hasta su llegada a la plaza, cerca de la una del mediodía.

Entre los asistentes se encontraban los diputados Jesús Cano (PP) y Francisco Lucas (PSOE). Este jueves se celebrará el cuarto encierro también por la Gran Vía a las tres de la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  3. 3 Declarado un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  4. 4 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  5. 5 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  6. 6

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia
  7. 7 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  8. 8

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  9. 9

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  10. 10 La empresa logística murciana ESP Solutions alcanza un principio de acuerdo de reorganización de su deuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Herido leve un joven en el tercer encierro de Blanca

Herido leve un joven en el tercer encierro de Blanca