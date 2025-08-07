La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hallan el cadáver de un hombre en una céntrica calle de Archena

Las autoridades apuntan a causas naturales

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:19

Un hombre fue hallado muerto este jueves en la avenida Mario Spreáfico, una de las calles más transitadas del centro de Archena. El cadáver, que presentaba restos de sangre a su alrededor, se encontraba junto a un contenedor de basura y yacía junto a una bicicleta, lo que generó una gran conmoción entre los vecinos y originó una oleada de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Archena se insistió en que todo apunta a una muerte por causas naturales. Según explicó Mario Alcaraz, primer teniente de alcalde, se trata de un ciudadano extranjero que padecía problemas de salud previos. Aunque reconoció que el cuerpo presentaba signos evidentes de sangrado, descartó indicios de criminalidad.

En estos momentos, el cuerpo está siendo examinado por especialistas del instituto armado con el objetivo de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

