Fortuna celebra este sábado su segunda feria del comercio

Claudio Caballero Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:50

Fortuna celebra el próximo sábado su segunda Feria del Comercio Local con más participación y con una treintena de comerciantes. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento con el respaldo de la Comunidad Autónoma y busca poner en valor el esfuerzo de los comerciantes y artesanos de la zona. La programación incluirá música en directo, actividades infantiles, hinchables y propuestas gastronómicas, convirtiendo el centro de Fortuna en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Además, se repartirán 6.000 euros en premios. El director general de Comercio, Rafael Gómez, presentó junto a la alcaldesa, Catalina Herrero, las distintas actividades que se han programado. Gómez indicó que la Dirección General de Comercio destacó el papel activo del Ayuntamiento de Fortuna en la organización de este tipo de eventos, subrayando que son los consistorios quienes mejor conocen las necesidades de sus municipios. La alcaldesa, por su parte, señaló que esta feria no solo promueve el comercio, sino que también proyecta la imagen de Fortuna como un lugar dinámico y acogedor.

Este evento, que ya se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes del año en Fortuna, busca poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el espíritu emprendedor de los comerciantes y artesanos de la zona.

