La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando López Miras y María del Mar Hernández durante su reunión de este martes.

La financiación regional para la Policía Local de Librilla sube un 31%

LV

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:06

El Gobierno regional ha aumentado en un 31% la financiación destinada a la Policía Local de Librilla, con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio. Concretamente, esa dotación ha aumentado en 68.000 euros, hasta rozar los 286.000 euros en total este año. De esa cifra, 217.000 euros se han destinado a gastos de personal y 69.000 euros a la mejora de medios materiales.

Así lo destacó este martes el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, tras una entrevista entre el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Librilla, María del Mar Hernández. En el encuentro, celebrado en Murcia, el jefe del Gobierno regional trasladó a la regidora que la Estrategia Región de Murcia + Segura de la Comunidad permitirá dotar al municipio de nuevos medios tecnológicos y ampliará el número de efectivos en los próximos años.

Fruto de la cooperación entre la Comunidad y el Ayuntamiento, Librilla ha recibido más de 220.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios del Gobierno regional para el bienio 2024-2025. Supone un 25% de aumento con respecto a la edición anterior, y el Consistorio ha destinado dicha inversión a renovar la red de abastecimiento y a pavimentaciones.

En el ámbito sanitario, se cubrirá una nueva plaza de médico. Y «se incluirá en futuras licitaciones la mejora del transporte con el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de la Salud», indicó Ortuño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  5. 5 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  6. 6

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  7. 7

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  8. 8

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  9. 9

    Ciencia a pedales: de Cambridge al Centro Regional de Hemodonación en bicicleta para investigar sobre plaquetas
  10. 10

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La financiación regional para la Policía Local de Librilla sube un 31%

La financiación regional para la Policía Local de Librilla sube un 31%