La financiación regional para la Policía Local de Librilla sube un 31%

El Gobierno regional ha aumentado en un 31% la financiación destinada a la Policía Local de Librilla, con el objetivo de reforzar la seguridad en el municipio. Concretamente, esa dotación ha aumentado en 68.000 euros, hasta rozar los 286.000 euros en total este año. De esa cifra, 217.000 euros se han destinado a gastos de personal y 69.000 euros a la mejora de medios materiales.

Así lo destacó este martes el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, tras una entrevista entre el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Librilla, María del Mar Hernández. En el encuentro, celebrado en Murcia, el jefe del Gobierno regional trasladó a la regidora que la Estrategia Región de Murcia + Segura de la Comunidad permitirá dotar al municipio de nuevos medios tecnológicos y ampliará el número de efectivos en los próximos años.

Fruto de la cooperación entre la Comunidad y el Ayuntamiento, Librilla ha recibido más de 220.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios del Gobierno regional para el bienio 2024-2025. Supone un 25% de aumento con respecto a la edición anterior, y el Consistorio ha destinado dicha inversión a renovar la red de abastecimiento y a pavimentaciones.

En el ámbito sanitario, se cubrirá una nueva plaza de médico. Y «se incluirá en futuras licitaciones la mejora del transporte con el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de la Salud», indicó Ortuño.