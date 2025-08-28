La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Francisco Abril señala una de las catas realizadas en la nave. J. F. ROBLES

Una empresa pide un millón de euros al Ayuntamiento de Cehegín por alquilarle una nave con deficiencias

La demanda judicial se apoya en varios informes técnicos que concluyen que la instalación no está preparada para la actividad industrial

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:20

Juan Francisco Abril, de la firma Croqueta y Diva, ha demandado al Ayuntamiento de Cehegín en los juzgados dos años y medio después de que ... se firmase un contrato de arrendamiento de una nave de mil metros cuadrados ubicada en el polígono industrial Agua Salada. La decisión de este empresario de acudir a la justicia se produjo tras intentar otras vías para solucionar los problemas detectados en la nave apenas unas semanas más tarde de la firma del contrato y las reclamaciones presentadas al Consistorio solicitando una solución definitiva.

