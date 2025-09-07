El edificio Miguel Medina de Archena reabre como espacio cultural y para la formación

Claudio Caballero Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

Archena ya dispone de un nuevo edificio multiusos tras la remodelación a la que se ha visto sometido el antiguo colegio Miguel Medina, una construcción que data de 1933 y que cerró hace ya casi una década. Ha sido posible a través de una inversión de 1,8 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. El inmueble fue reinaugurado en la noche de ayer en lo que se convirtió un espectáculo de luz y sonido que contó con la actuación de Los Parrandboleros. Asistieron casi 3.000 vecinos representados por la alcaldesa, Patricia Fernández, el presidente de la Región, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, que coincidió por primera vez en un acto con el jefe del Ejecutivo tras su nombramiento como delegado hace cinco días.

El edificio Miguel Medina está situado en pleno centro de la ciudad. Después de su restauración, será dotado de diferentes servicios dirigidos a la ciudadanía con dependencias para aulas de formación y de estudio y otras para la cultura. Estas dependencias estarán en el ala izquierda del inmueble, mientras que en la derecha se ha habilitado el que a partir de este mes de septiembre será el nuevo salón de plenos del municipio. Al respecto, la alcaldesa, Patricia Fernández, explicó que el actual espacio de la casa consistorial, donde se celebran las sesiones plenarias, «se ha quedado obsoleto, con un acceso complicado y sin varios de los servicios primordiales», de ahí que «se haya optado por el cambio de ubicación, que, sin duda, será bien acogido por los vecinos».

Las obras de restauración se han alargado durante los últimos dos años con una intervención integral que ha incluido la rehabilitación de su fachada original, la modernización de sus instalaciones internas y la implementación de tecnología sostenible.

El inmueble, de casi 1.500 metros cuadros de superficie construida, se sitúa en una parcela de 4.000 metros en el centro de Archena. Patricia Fernández significó que este proyecto forma parte de una estrategia municipal más amplia, con una decena de iniciativas puestas en marcha que suponen una inversión superior a los 10 millones de euros para «transformar Archena en una ciudad moderna, sostenible y llena de oportunidades». Asimismo, puso en valor la importancia histórica y emocional del edificio. «El antiguo colegio Miguel Medina no es solo un inmueble, es parte de nuestra memoria colectiva», indicó. A su vez, el presidente regional, Fernando López Miras, destacó el peso histórico que tiene el inmueble, que «va mucho más allá de cuando se construyó», enfatizó. Al hilo, señaló que «su historia es la de miles de archeneros que pasaron por sus aulas». Miras también apuntó que la reapertura como edificio multiusos permitirá que vuelva a «ser testigo de nuevos recuerdos, vivencias y páginas que están por escribir». De igual manera, ponderó que el inmueble vaya a acoger a asociaciones y se convierta en sede de «eventos culturales, formativos e institucionales».

Por su parte, Francisco Lucas recordó que en esta rehabilitación el Gobierno de España ha invertido 1,4 millones de euros (el 78,72 %), que se suman a los 381.000 euros aportados por el propio Ayuntamiento (el 21,28 % restante). Para el delegado del Gobierno, «este trabajo demuestra que, cuando las administraciones trabajamos coordinadas y sumamos fuerzas, hacemos avanzar a nuestra sociedad. Por ello, es fundamental apostar por el diálogo, el acuerdo y la cooperación, y aquí tenéis un aliado para ello», apostilló.

