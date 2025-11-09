La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de residuos para su gesión en un ecoparque. D. M.

El ecoparque de La Unión abrirá en diciembre tras más de nueve años de espera

S. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:51

Nueve años llevaba La Unión sin ecoparque. Pero la espera ha terminado. En diciembre estará abierto el nuevo 'punto limpio' para la recogida de residuos específicos que no se pueden arrojar a los contenedores, que funcionará de lunes a sábado, mañana y tarde.

El ecoparque estará atendido por dos operarios de la empresa municipal USM, que se ocupa de la limpieza urbana y recogida de residuos. La firma encargada de las obras ha sido Racesagra, que ha realizado una inversión total de 335.235 euros. Para que el ecoparque esté completamente operativo, falta una dotación de varios contenedores, «que se están fabricando, pero estarán para la apertura», indicó el alcalde Joaquín Zapata.

El Ayuntamiento afirma que será un 'punto limpio' muy avanzado, tanto en instalaciones, dotación material y adecuación a la «exigente» normativa en esta materia, «en constante evolución».

Así, el futuro ecoparque tendrá contenedores específicos para «aceites minerales y vegetales, aerosoles, baterías de plomo, baterías de níquel-cadmio, disolventes, envases contaminados, envases ligeros, madera, metales, papel y cartón, pilas alcalinas, pilas-botón, plásticos, resinas, basura electrónica peligrosa y no peligrosa, residuos de tóner y cartuchos de impresión, materiales voluminosos, restos de pinturas, tubos fluorescentes, textiles, vidrio y cristal», según se recoge en la memoria del proyecto.

El Ayuntamiento de La Unión estima que, una vez abierto, la cantidad total anual de residuos recogidos se acerque a las 1.000 toneladas.

